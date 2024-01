Zemřel David L. Mills. Vymyslel, jak synchronizovat čas mezi počítači

Ve středu 17. ledna 2024 v 85 letech zemřel americký počítačový inženýr a průkopník internetu David L. Mills. Pokud vám toto jméno nic neříká, pak vězte, že Mills před bezmála čtyřiceti lety vynalezl síťový protokol NTP (Network Time Protocol), určený pro synchronizaci hodin mezi počítačovými systémy v datových sítích.

Protokol NTP umožňuje synchronizaci hodin počítačů v síti se společným zdrojem času. Tato synchronizace je důležitá pro různé účely, od integrity dat až po zabezpečení sítě. NTP například udržuje přesné časové značky finančních transakcí v síti a zajišťuje synchronizované časové značky pro protokolování a monitorování síťových aktivit.

Mills poprvé identifikoval potřebu synchronizovaného času v počítačových sítích v 70. letech 20. století během svého působení v americké společnosti COMSAT. Tato firma měla za úkol navrhovat, vyvíjet a spravovat satelitní komunikační technologie, které umožňovaly přenos hlasu, dat a televizních signálů mezi různými částmi světa.

David L. Mills jako průkopník

David L. Mills se v té době podílel na ARPANETu – předchůdci dnešního internetu – zejména v oblasti vývoje síťových protokolů a technologií. Jeho práce zahrnovala vývoj a implementaci různých síťových technologií, které přispěly k rozvoji raných forem digitální komunikace a počítačových sítí.

Jeho řešení v podobě protokolu NTP sladilo čas počítačů s přesností na desítky milisekund. Tato technologie dodnes funguje na miliardách zařízení po celém světě, koordinuje čas na všech kontinentech a stala se základním kamenem moderní digitální infrastruktury.

Jak podrobně popsal Nate Hopper v roce 2022 v profilu v časopise The New Yorker, Mills čelil při udržování a vývoji protokolu značným výzvám, zejména s tím, jak internet rostl a stával se složitějším. Jeho práce zdůraznila často nedoceněnou roli klíčových vývojářů softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. V rozhovoru Mills uvedl že ho práce na synchronizaci času baví, protože na tom nepracuje nikdo jiný.

Úspěšný život vynálezce

Mills měl zelený zákal a chirurgové mu v dětství dokázali zachránit jen část zraku na levém oku. Kolem roku 2012 se jeho zrak začal zhoršovat, až nakonec v roce 2022 zcela oslepl. Kvůli potížím se zrakem předal Mills v roce 2000 práci na protokolu Harlanu Stennovi.

Kromě práce na NTP Mills také vynalezl první směrovač „Fuzzball“ pro síť NSFNET (šlo o jeden z prvních moderních směrovačů, založený na počítači DEC PDP-11), vytvořil jednu z prvních implementací protokolu FTP, inspiroval autora funkce „ping“ a sehrál klíčovou roli jako první předseda pracovní skupiny pro architekturu internetu.

Mills byl za svou práci široce uznáván. V roce 1999 se stal členem Asociace pro výpočetní techniku (Association for Computing Machinery) a v roce 2002 členem Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů (Institute of Electrical and Electronics Engineers). V roce 2013 obdržel cenu IEEE Internet Award za přínos v oblasti síťových protokolů a měření času při vývoji internetu.