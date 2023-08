Ze Sovětského svazu až na vrchol internetu. Narozeniny dnes slaví Sergey Brin, spoluzakladatel Googlu

Není to tak dávno, co jsme v Computeru u příležitosti padesátých narozenin připomněli životní osudy jednoho ze zakladatelů Googlu Larryho Page. Ani ne po pěti měsících po něm oslaví 21. srpna půl století také jeho souputník Sergey Brin.

Sergey Brin se narodil v roce 1973 v Moskvě v tehdejším Sovětském svazu. Když mu bylo šest let, emigroval společně s rodinou do USA, kde vyrůstal v oblasti Adelphi ve státě Maryland. Jeho otec Michael sehnal místo na Marylandské univerzitě jako učitel matematiky a už od Sergeyova mládí dbal na to, aby se synovi dostalo dobrého vzdělání.



Sergey Brin je uprostřed, vpravo Larry Page a nalevo někdejší CEO Googlu Eric Schmidt.

Zajímavostí je, že stejně jako jeho pozdější přítel Larry Page, také Sergey navštěvoval základní školu založenou na montessori metodě výuky. Po střední škole nastoupil na univerzitu, kde už jeho otec působil jako profesor. Studium ukončil za pouhé tři roky, ve dvaceti letech, s vyznamenáním v oboru informatiky a matematiky.

Setkání s Pagem

Následně ve studiu pokračoval na Stanfordově univerzitě, kde například vytvořil webové stránky pro hodnocení filmů a program pro překlad vědeckých článků do jazyka HTML. Během studia na Stanfordu se také potkali s Larrym Pagem, který v té době zkoumal možnosti hodnocení obsahu webových stránek. Oba dokončovali doktorát z informatiky a brzy zjistili, že jejich zájmy se vzájemně doplňují. Rozhodli se spojit síly.