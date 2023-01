Zdraví SSD Samsung 990 Pro doslova mizí před očima. Během pár týdnů hlásí diagnostika zhoršení o desítky procent

Nové SSD Samsung 990 Pro mají pravděpodobně problém. Podle celé řady zákazníků, kteří se na internetu podělili o své zkušenosti, může disk trpět rychlým zhoršováním stavu. Jeden z mnoha tvrdí, že ztratil 2 % indikovaného „zdravotního stavu“ za týden po zapsání pouhých 1,8 TB dat. Další zákazník naznačil, že SSD může ztratit až 36 % „zdravotního stavu“ po zapsání méně než 2 TB dat, informuje The FPS Review.

Problémy tohoto typu zaznamenal také redaktor magazínu NeoWin Robbie Khan, který napsal: „Všiml jsem si, že stav disku podle údajů S.M.A.R.T. z nástroje Samsung Magician i nástrojů třetích stran klesl na 99 %. Pro pořádek uvádím, že mám i jiné SSD Samsung se zapsanými více než 40 TB a po 1,5 roce jsou stále na 99 % zdraví, takže jsem věděl, že to není normální.“

Churavějící SSD Samsung

Khan se následně podělil o svou zkušenost na diskuzním fóru webu OverClockers.uk a na Redditu, kde mu další zákazníci potvrdili, že jsou na tom velmi podobně. Poukazuje také na dlouhé vlákno na webu Overclock.net, čítající bezmála osmdesát příspěvků, v nichž majitelé disků Samsung 990 PRO sdílejí své rozčarování z rychlé „ztráty zdraví“ indikované různými diagnostickými nástroji.

Zdálo se, že něco zjevně není v pořádku. Po ujištění, že se nejedná o ojedinělý problém, se Khan telefonicky obrátil na firmu Hanaro Europe, která se zabývá veškerou poprodejní podporou úložišť značky Samsung. Zde se dozvěděl, že pokles o několik procent je normální, a pokud bude hodnota klesat i nadále, může disk poslat na reklamaci.

Když indikované zdraví disku dle S.M.A.R.T. kleslo na 94 %, odeslal ho Khan na reklamaci. SSD se mu však o několik dní později vrátilo zpět s tím, že nebyla nalezena žádná závada. Požádal tedy o písemné potvrzení, že takový pokles v tak krátkém časovém úseku s tak malým počtem dat zapsaných na disk je normální, nicméně toho se nedočkal.

Problémy hlásí i další uživatelé

Khan se podělil o svou zkušenost na sociální síti Twitter, kde se ozvala řada dalších zákazníků, jimž diagnostický software detekuje výrazný pokles „zdraví“. Britská pobočka Samsungu na jeho příspěvek odpověděla, že pokud má s SSD nějaký problém, má se ozvat do zpráv. Když to Khan zkusil, dozvěděl se jen to, že má disk reklamovat.

„Po přečtení vašeho článku jsem si řekl, že se podívám na svůj disk. Výsledky jsou příšerné! 36% opotřebení po zapsání necelých 2 TB dat?“ uvádí v odpovědi Neil Schofield. Aplikace CrystalDiskInfo označila stav jeho SSD jako dobrý, ovšem úroveň jeho zdraví ohodnotila na pouhých 64 %.



36% opotřebení po zapsání necelých 2 TB dat

Samsung představil SSD 990 Pro v srpnu 2022 jako výkonné úložiště optimalizované pro herní a kreativní aplikace. Výrobce deklaruje rychlost sekvenčního čtení až 7 450 MB/s a zápisu až 6 900 MB/s, přičemž předpokládaná životnost je 1200 TB zapsaných dat. Na českém trhu se tento model s kapacitou 1 TB prodává za cenu okolo 4 500 Kč.

„Když si koupíte nejrychlejší vlajkovou loď SSD na trhu, očekáváte určitou úroveň spolehlivosti a důvěry v jeho výkon, ale někdy se může něco pokazit a zákaznická podpora je nejdůležitější pro vzbuzení trvalé důvěry ve značku,“ konstatuje Khan. Sám přitom z vlastní zkušenosti ví, že i levnější SSD Samsung bývaly velice spolehlivé a fungovaly výborně. Poté, co publikoval svou zkušenost na webu NeoWin, se mu ozvala firma Hanaro a nabídla výměnu SSD.