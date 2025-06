Zazvonil konec, bitcoinové pohádky je konec. Howells po 12 letech vzdal hledání harddisku se 7500 bitcoiny

Před pár lety jsme se poprvé zmínili o Jamesu Howellsovi, který vyhodil harddisk se 7500 bitcoiny a tím začala jeho strastiplná honba za pokladem. Na skládce.

V roce 2013 udělal James Howells osudovou chybu. Při domácím úklidu omylem vyhodil starý pevný disk. Jenže na něm bylo něco, co dnes zní skoro až myticky – 7500 bitcoinů. V té době šlo o pár tisíc liber. Dnes je to pohádkové bohatství v hodnotě více než pět miliard korun.

Howells, IT specialista z velšského Newportu, si chybějící disk uvědomil příliš pozdě – až když ho odpadová služba odvezla. Od té chvíle se jeho život změnil ve více než dekádu trvající misi. Cílem bylo najít disk na místní skládce a získat zpět to, co mohl být největší jackpot v historii kryptoměn.

Howells nebyl sám. Postupem let vytvořil tým – právníky, experty na IT bezpečnost, stavební inženýry, dokonce i specialisty na environmentální dopady. Měl i financování od investorů, kteří byli ochotni projekt zaplatit výměnou za podíl na odměně. Padaly návrhy na využití robotů s AI, filtrů na pachy i kamer na třídění odpadu.

Srážka s úředním šimlem

Město Newport nikdy nedalo svolení k výkopům na skládce. Důvody? Obavy o ekologii, narušení provozu skládky, právní nejistota.

V roce 2025 padlo rozhodnutí, které vše ukončilo. Město skládku definitivně zavřelo a oznámilo, že místo přemění na solární farmu. Howells zvažoval, že skládku koupí, ale proti němu stála byrokracie, čas i politická vůle. Po více než 10 letech se rozhodl boj ukončit.

„Mám klid. Udělal jsem maximum. Ale někdy musíte vědět, kdy odejít,“ píše dnes James Howells na svém účtu na X, kde průběh své snahy dlouhodobě sdílel.

Jamesův příběh se stal internetovou legendou a zároveň hořkou připomínkou: v digitálním světě může jedna chyba stát celý majetek. Ale Howells ukázal i něco jiného – co znamená nezdávat se. Roky trpělivě hledal způsob, jak napravit jeden osudový moment. A i když nakonec neuspěl, jeho jméno se zapsalo do historie Bitcoinu navždy.

Co dál?

Howells se nyní soustředí na další projekty. Zkušenosti z hledání údajně promění v dokumentární film. Jeho příběh má vše – napětí, technologii, obrovské peníze i emoce. A jedno velké poselství: v digitální době je záloha klíčem. Doslova.