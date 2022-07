Zázrak, na který jsme čekali. Když se spojí MetaHuman s deep fake v Unreal Enginu 5

Společnost Epic Games v Unreal Enginu 5 představila minulý rok i novou platformu MetaHuman, která zjednodušuje vývojářům práci s tvorbou postav, tváří a hlav se všemi prvky. Výsledkem jsou realistické simulované postavy vhodné hlavně do počítačových her. Úpravy jsou možné okamžitě a jakékoli změny se propisují živě, takže grafik okamžitě vidí, co tvoří.

I když tyto MetaHuman postavy vypadají neuvěřitelně krásně, stále se ve většině pohledů nachází ve známé oblasti „Tísnivé údolí“, kdy nám i kvůli velmi malým detailům přijde tvář divná a umělá. Na youtube kanálu celsovfx se však tvůrce pokusil tento problém vyřešit a lze říci, že výsledek vypadá opravdu úžasně.

Editor MetaHuman totiž spojil s frameworkem DeepFaceLive, který dokáže v reálném čase nasadit obličeje reálných lidí na jiné obličeje. Doposud bylo možné vidět takto změněné fotky nebo vygenerovaná videa, která zabrala několik hodin, než se vytvořila.

V tomto případě vše funguje v reálném čase a na videu si můžete prohlédnout výměnu původní tváře MetaHuman, na kterou umělá inteligence DeepFaceLive nasazuje reálný obličej herečky Scarlett Johansson. Splynutí těchto technologií vypadá doslova jako zázrak, na který jsme celou dobu čekali a řeší problém s „Uncanny valley“ a realistickými tvářemi nejen ve hrách, ale třeba i ve filmech. MetaHuman se stará o veškeré animace očí, tváře, kůže, vlasů a podobně, umělá inteligence pak dodává skutečně reálnou tvář.

Obě technologie se rychle vylepšují a už teď je jasné, že to zase změní svět her, filmů, budoucí virtuální a rozšířené reality i byznysu s reálnými tvářemi, hlavně celebrit. Podobný skok se nedávno uskutečnil i u simulované syntézy hlasu, kdy je takto možné nechat říci cokoli hlasem třeba vaší oblíbené herečky nebo známého.