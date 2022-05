Zavolejte si z Oken. Jak propojit telefon s počítačem s Windows

Microsoft aktualizoval svoji službu umožňující propojení s telefonem. Kromě volání a psaní SMS z počítače jsou nyní dostupné i notifikace z dalších služeb nebo ještě více přístupná galerie.

Pro applisty běžná věc, pro Windows je propojení s telefonem otázkou posledních dvou let. Aplikaci Your Phone (v češtině Váš telefon) při nedávné aktualizaci Microsoft přejmenoval na Phone Link (Propojení s telefonem). Přibylo v ní i několik nových užitečných funkcí.

Bez účtu to nepůjde

K tomu, abyste mohli přes aplikaci telefon k počítači s Windows 10 a 11 připojit, musíte splňovat několik podmínek. Tou hlavní je mít osobní účet u Microsoftu. Jestliže jej nemáte, zřídíte ho na account.microsoft.com, kde se zároveň můžete i přihlásit.

Nyní už můžete přistoupit k samotnému propojení. To je velmi intuitivní: nejprve si do telefonu stáhněte například z Obchodu Play aplikaci Link to Windows. 1 Na počítači s Windows 10 pak otevřete nabídku Start a v sezna­mu aplikací vyhledejte a spusťte Propojení s telefonem. Pokud tuto aplikaci v seznamu nemáte, můžete ji nainstalovat z Microsoft Store. Služba se sice tváří, že je určena jen pro telefony Samsung, spustíte ji nicméně na veskrz všech zařízeních s Androidem 7.0 nebo vyšším.

Ujme se vás průvodce, který v prvním kroku vysvětlí, co vlastně s touto aplikací budete moci provádět. Pokračovat můžete klepnutím na tlačítko Začínáme. V následujících krocích pak telefon s počítačem projíte skrz vygenerovaný QR kód. 2