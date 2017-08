Zaútočil první velký mobilní botnet. Stačí zaneřádit tisíce androidů a spustíte digitální inferno

Na rozsáhlé botnety zavirovaných počítačů, které rozesílají spam nebo třeba zahlcují internetové servery DDoS, jsme si už tak nějak zvykli. Ostatně mnohé útočící oběti často ani netuší, že jsou jejich součástí. V zájmu operátora botnetu je totiž to, abyste se o nákaze samozřejmě pokud možno vůbec nedozvěděli, a on tak mohl třeba i roky zneužívat výkon vašeho počítače.

Domácí mašina má nicméně pro podobné zneužití jednu velkou nevýhodu. Pokud nejste závislí na internetu, anebo celé dny nepaříte GTA, vypínáte ji. A vypnutý počítač nic rozesílat nemůže. Bezpečnostní specialisté tedy poslední roky varují před novým potenciálním zlatým dolem všech botnetových záškodníků: internetem věcí.

K webu připojené set-top-boxy, chabě zabezpečené routery, chytré televizory, přehrávače, chytré ledničky, IP kamery a hromada dalších zařízení mají totiž jednu velkou výhodu. Jsou pořád online, takže mohou i neustále útočit, aniž by si toho někdo všiml. Stačí, aby byla zajištěna jejich dosavadní funkce, a pokud 10-20 % jejich výkonu sežere nějaký vir, vlastně se zdánlivě nic nestane. Jen to možná časem poznáte na účtu za elektřinu.

Jenže co krabička, to jiný firmware, čili univerzální malware, který by plošně zaútočil na každou z nich, jednoduše neexistuje. Útoky se proto omezují spíše na jeden druh zařízení – často od konkrétního výrobce a na konkrétní modelovou řadu.

Mobilní botnet

Jenže vedle osobních počítačů a chytrých krabiček v domácnosti tu je ještě něco. Bylo jen otázkou času, kdy se útočníci zaměří na ten nejatraktivnější cíl ze všech možných. Představte si stovky milionů krabiček, které jsou povětšinou online, jsou poměrně výkonné a používají jeden jediný operační systém. A co více, virus na tu krabičku nainstalují sami její majitelé.

O něčem takovém musí zákonitě snít každý operátor botnetu!

Vlastně nemusí, většina z vás totiž takovou krabičku má právě teď kapse u kalhot, na stole, anebo ji drží v ruce. Samozřejmě mám na mysli telefon s Androidem.

Podivný WireX zamotal hlavu operátorům

Co kdybychom na něj nainstalovali falešnou aplikaci, která by ve skutečnosti na pozadí a na povel operátora zahlcovala společně s desítkami tisíc dalších servery obětí? Přesně k tomu došlo na počátku srpna, když se někteří operátoři sítí CDN začali potýkat s neobvyklou aktivitou, která byla jen složitě vysledovatelná. Začali ji říkat WireX. Botnet WireX.

Nebyl to útok z konkrétní země a z omezeného počtu IP adres. Ty naopak byly rozprostřené po celém světě a bombardovaly cílové weby HTTP požadavky třeba na tamní vyhledávač. Vyhledávání na stránce patří k náročnějším operacím, která zatěžuje i databázový systém, takový web tedy může přestat odpovídat i při menším útoku.



Aktivita WireX v posledním měsíci. Operátoři CDN sítí jej poprvé zaregistrovali na počátku srpna a jeho aktivitu analyzovali zpětně ze svých logů.

Botnet WireX během svého (naštěstí) jepičího života dosáhl velikosti nejméně 120 000 zařízení ve stovce zemí světa a během sekundy dokázal server oběti zahltit 20 000 HTTP požadavky.

Bylo zřejmé, že jedna CDN síť stopy nedokáže odhalit, a tak se do analýzy zapojili ti největší hráči včetně společností jako Akamai, Cloudflare, Google nebo Oracle. Začali pročítat serverové logy, až se dopídili, že jedním z viníků je pravděpodobně běžná aplikace běžící pro Android a její instalační balíček s názvem twdlphqg_v1.3.5_apkpure.com.apk.

Mobilní malware se v HTTP požadavcích podepisoval často nesmyslným jménem prohlížeče/HTTP klienta: User-Agent: xlw2ibhqg0i

User-Agent: bg5pdrxhka2sjr1g

User-Agent: 5z5z39iit9damit5czrxf655ok060d544ytvx25g19hcg18jpo8vk3q

User-Agent: fge26sd5e1vnyp3bdmc6ie0

User-Agent: m8al87qi9z5cqlwc8mb7ug85g47u

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.1b3) Gecko/20090305 Firefox/3.1b3 (.NET CLR 3.5.30729)

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.7) Gecko/20071018 BonEcho/2.0.0.7

User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_5_7; en-us) AppleWebKit/530.19.2 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.2

Nejméně 300 falešných aplikací pro Android

Představa, že se všechny telefony nakazily jednou jedinou aplikací, však byla poněkud nepravděpodobná. Pravdu odhalila další analýza, kdy výzkumníci objevili více než 300 podobných programů pro Android. Všechny byly strojově vytvořené a obsahovali stejný kód, který zapojil oběť do mobilního botnetu.



Autoři falešné aplikace ve velkém nahráli na neoficiální skladiště instalačních balíčků APK

Jak napovídají obrázky i názvy instalačních balíčků, mnohdy se jednalo o APK balíčky stažené z neoficiálních ale poměrně populárních katalogů jako třeba APKpure. Nutno tedy opět připomenout, že byste měli stahovat aplikace jen z oficiálního katalogu Paly Store. A stejně tak autoři aplikací by je neměli omezovat jen na vybrané trhy, čímž by výrazně klesla potřeba používat podobné katalogy jen proto, že „aplikace není dostupná pro váš telefon.“

Díky včasnému odhalení záškodnických aplikací se mohl do protiútoku zapojit v plné síle i Google, který na dokázal na telefonech s novějšími verzemi Androidu aplikace vzdáleně zablokovat, čímž útok začal slábnout.



Sbírka hříšníků. Zatímco některé aplikace vypadají opravdu nevěrohodně, jiné se snažily přelstít uživatele povedenějším uživatelským rozhraním. Krátce se dostaly i přímo do Play Storu.

Botnet WireX všechny překvapil svou velikostí, ale i svým globálním charakterem. Byl tak rozprostřený po celém světě a útočil z tak generických zařízeních, že jej bylo zpočátku velmi složité odlišit od zcela legitimního datového toku.



Google začal na telefonech s novější verzí Androidu aktivně blokovat

Zároveň se stal jakýmsi symbolem nové vlny DDoS, protože byl jedním z prvních svého druhu a zároveň zdaleka největší. Bezpečnostní specialisté přitom upozorňují, že jej díky rozsáhlé spolupráci odhalili nakonec docela rychle. Pokud by se tak nestalo, pravděpodobně by narostl do mnohem hrozivějších rozměrů a jeho útoky by silně znepříjemnily život i globálním CDN sítím, které tu jsou mimo jiné právě od tohoto, aby jako určitý štít chránily své klienty před Denial of Service.

