Zatřesete myší a zvýrazní se kurzor. Microsoft si půjčuje funkci z macOS

Sada nástrojů pro náročné neztrácí na relevanci ani po vydání Windows 11. Jestliže Jedenáctky umožnily rozestavovat okna do různých poloh, PowerToys 0.56 zlepšují své FancyZones, které tak stále nabídnou více možností připínání. Konkrétně se limit oblastí, které si můžete přednastavit pro připínání, zdvihl ze 40 na 128.

Neznamená to automaticky, že více je lépe. Zvlášť v tomto případě. Jenže teď do zvolených oblastí připnete rovněž (vyskakovací) podokna vzniklá v hlavním okně aplikace, byť volitelně. Volala po tom část komunity. Standardně okno do oblasti připnete, když při přetahování podržíte klávesu Shift. Okno pak pustíte a ono vyplní vybranou formu.

Jestliže používáte spouštěč PowerToys Run, možná oceníte, že teď umí konvertovat časové údaje mezi časovými pásmy. Nástroj pro snadné nalezení ukazatele myši, který standardně reaguje na dvojité stisknutí levé klávesy Ctrl, vám ukazatel místo toho najdete a zvýrazní zatřesením myši. Je to volitelná alternativa pro mačkání Ctrl. Dále teď nastavíte výjimky pro konkrétní aplikace.

Tolik ke hlavním novinkám, dále se převážně jedná o opravené chyby. Z technického hlediska ještě zmíním, že varianta PowerToys pro procesory ARM už není závislá na .NET Frameworku. Běžná varianta pro procesory x86 naopak používá .NET 6. Podpora páté řady totiž končí v květnu. Vývojový tým pracoval i na optimalizaci kódu.

