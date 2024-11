Zatelefonujte Masarykovi a Baťovi. Češi napojili AI na světové osobnosti a celebrity

Jednou ze zajímavých vlastností každého AI chatbota je schopnost převtělit se do určité role. Češi z RTM Labs se to pokusili posunout k dokonalosti a zkoušejí štěstí s novou webovou a mobilní aplikací Hitchat.



Ahoj Tomáši, teď si budeme povídat...

Po přihlášení na vás čeká několik desítek světových i českých osobností, kterým budete moci klást otázky a velký jazykový model odpoví podle toho, co všechno o nich ví.

Hovory s T. G. Masarykem

Kdyby skončilo jen u textového chatu, leckdo by mohl namítnout, že to samé zvládne i běžný ChatGPT; zvláště skrze techniku GPTs – tedy skryté nastavení chatbota do role, ve které může pracovat i s rozsáhlými přílohami – třeba životopisem postavy, kterou má předstírat. Hitchat jde ale ještě o stupeň dál, jeho součástí je totiž i hlasový chat a stránky výhledově slibuj ídokonce i video zprávy.

Když se tedy pustíte do řeči třeba s Masarykem a přeneste se do hlasové komunikace, celé to vypadá, jako byste se s prvním československým prezidentem spojili přes WhatsApp.



Tomáš umí telefonovat. Uslyšíte jeho hlas ze syntetizátoru, který se učil na starých prvorepublikových nahrávkách

Masarykovi bude odpovídat i hlas, autoři aplikace totiž použili technologii pro přenos hlasového stylu ze skutečných nahrávek na hlasový generátor.

Za používání aplikace platíte speciálními kredity, k dispozici je měsíční předplatné Hitchat Pro (199 Kč) a zejména pro komerční partnery nechybí možnost vytvoření vlastní osobnosti, která bude předdefinovaným stylem a hlasem komunikovat v 32 jazycích a v režimu 24/7.