Zašlete Facebooku své intimní fotografie. Zabráníte tím jejich nechtěnému šíření

Facebook bojuje proti revenge porn, tedy citlivým fotografiím zveřejněných z pomsty. Chystá poněkud zvláštní řešením. Abyste zabránili případnému zneužití a zveřejnění svých intimních fotografií, zašlete je sami Facebooku přes Messenger.

Sociální síť obrázek zahashuje a vytvoří tak jeho „digitální otisk“. Originál fotografie pak smaže. V případě, že se někdo poté pokusí obrázek publikovat na Facebooku či Instagramu, aplikace mu v tom zabrání.

Pilotní program aktuálně běží v Austrálii, o dalších zemích Facebook jedná. Zájemci musí prvně vyplnit online formulář u tamního úřadu, kde shrnou své obavy. Teprve následně je Facebook vyzve k zaslání fotografií, načež je jeho speciálně vyškolení pracovníci zanalyzují a zašifrují. Algoritmy Facebooku, které odhalují i jiné nevhodné typy obsahu, jako je dětská pornografie či extremistické fotografie, se pak postarají o to, aby se fotografie nikde neobjevila.

Revenge porn je přitom velkým problémem, proti kterému se lze špatně bránit. V USA se s tímto problémem setkalo přibližně 4 % internetových uživatelů, mezi ženami do 30 let je to dokonce 10 %.

