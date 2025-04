Zásilkovna letos otevře Z-Boxy pro všechny přepravce, a tím i e-shopy

Síť pěti tisíc Z-Boxů by se v druhé polovině roku měla otevřít i konkurenčním přepravcům, říká pro Seznam Zprávy nový šéf Zásilkovny Erich Čomor. Firma tím jednou ranou zabije hned několik much.

Zvýší vytíženost výdejních boxů, takže ty dnes méně využívané by nemusela rušit. Nebude muset řešit smlouvy s jednotlivými e-shopy, ale teoreticky může schránky nabídnout pro libovolný online obchod, protože se o doručení do Z-Boxu postarají konkurenční kurýři. A budou to oni, kdo mají smlouvy s e-shopy.

Navíc už je boxů v ulicích tolik, že hrozí jejich regulace ze strany měst a obcí či rovnou státu. Zvýší se tak tlak na spolupráci a Zásilkovna z toho může vyjít jako vítěz. Konkurence nebude mít motivaci stavět tolik vlastních boxů. Nebo je nebude mít kam postavit.

Široká síť je výhodná i z hlediska logistiky a ekologie. „Pokud nemáte pokrytý celý trh, ale jen některé jeho části, vaše auta jezdí neefektivně a zbytečně zamořují prostředí,“ říká Čomor.

Poprvé zároveň mluví o tom, že by Zásilkovna mohla balíčky začít doručovat i v sobotu, nejen v pracovní dny. Tato strategie se ale teprve projednává, ještě nepadlo finální rozhodnutí, zdali se takový krok vyplatí.