Zapomnětlivé prohlížení. Brave přidává funkci proti sledování na webu

Ochrana soukromí patří ke hrám na kočku a myš. Jak se některé prohlížeče v posledních letech výrazněji zabývají tím, jak zabránit sledování uživatelek a uživatelů na webu, tak výrobci sledovačů hledají cesty, jak nová opatření překonávat. Brave se chlubí novinkou, která vaše soukromí posílí.

Některé alternativní prohlížeče začaly blokovat sledování cookies třetích stran, více se proto podle Bravu využívají uložiště určená tzv. prvním stranám. Tím se bude bránit jednoduše tím, že všechna data zde uložená po opuštění stránky smaže. Tímto stránka „zapomene“ všechno, co o vás ví. To také znamená, že se tím odhlásíte, zapomenuto bude vaše případné osobní nastavení, pokud stránka nějaké nabízí.

Brave argumentuje tím, že stránky, k nimž se přihlašujete a které si přizpůsobujete, platí za výjimku. Na většině webů tak nečiníte, tudíž prohlížeče až dosud postupovaly obráceně, než by logicky měly. Brave tedy zastává stanovisko, že prohlížeč by měl ukládat údaje jen na stránkách, kde si to vyžádáte.



Brave na vyžádání začne mazat všechny infromace,

které stránka do počítače uložila

Funkci nazývá zapomnětlivé pohlížení. Na klasických počítačích od verze 1.53 (aktuálně betaverze, nicméně na funkci jsem v ní nenerazil a nenašel jsem ji zatím ani v nočním sestavení) a na Androidu od verze 1.54 vám umožní nastavit automatické mazání všech uložených cookies a dalších dat spojených se stránkou. Na území EU to mj. bude znamenat, že se budete pokaždé potýkat s dialogem, které cookies se smí uložit. (Brave je ale zvládne potlačit.)

Je to ale opatření, které webům ztíží možnosti sledování vaší osoby. Brave tvrdí, že jde o první ochrannou funkci a další budou následovat. Podobnou funkci nabízí některé doplňky, jsou však omezené v působnosti. Prohlížeče také běžně nabízí funkci pro kompletní vymazání uložených informací, které ale smaže všechno včetně informací o stránkách, kde chcete zůstat přihlášeni.



Chování prohlížeče budeme moct spravovat také v mohutném nastavení programu

Zapomnětlivé prohlížení chvíli po zavření stránky vymaže přímo uložené informace jako cookies, localStorage nebo indexedDB i nepřímo uložené hodnoty jako vyrovnávací paměť pro HTTP a DNS. Funkci nastavíte individuálně klepnutím na štít v adresním řádku.

V podsekci s pokročilými předvolbami už najdete vymazání dat o stránce při jejím opuštění. Nastavíte jej ale i globálně, a to na stránce brave://settings/shields . Můžete i nastavit výjimky u webů, kde má přihlášení vydržet.

Zdroje: Brave Browser