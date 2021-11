Zapomeňte na velké přílohy e-mailů. Přehled řešení od bezplatných služeb po vlastní NAS

Služby pro rychlé odeslání souborů jsou efektivnější, a především bezpečnější než jejich připojování k e-mailům. Adresáti vám navíc budou vděční – objemnými přílohami jim nezaplníte schránku.

Přílohy v e-mailech by měly zabírat maximálně 5 MB. Tohle pravidlo sice žádný z moderních freemailů už nenabízí a limity jsou benevolentnější, bylo by to ale více než vhodné. Schránku zaplněnou přílohami asi zažil každý. I ty často obsahují powerpointové prezentace s množstvím fotek. Tento přehled užitečných nástrojů však bude mířit na trochu jiné použití – jednorázové odeslání většího množství dat s velikostí až několik gigabajtů.

Hlavně bezpečně

Data odeslaná e-mailem mají nevýhodu v tom, že ve schránce leží ladem i po jejich stažení a zbytečně tak zabírají cenné místo. Ještě o kus větším problémem tohoto přístupu je bezpečnost, jelikož e-mailová schránka je jedním z nejhorších způsobů, jak citlivá data skladovat.

Z e-mailu je obvykle stáhneme a uložíme třeba na zabezpečené úložiště, původní přijatá kopie však ve schránce zůstává dál. To je dalším důvodem, proč pro odesílání dat používat některou z ověřených služeb, která nabízí robustní šifrování dat i přenosu a zároveň nemá přístup k šifrovacímu klíči. Data tak musí být zabezpečena ještě na straně odesílatele. Pokud jsou data ukládána někam na server poskytovatele, nesmí k nim mít v žádném případě přístup. I z toho důvodu budou mít výhodu služby, které využívají evropské servery, kde platí přísnější pravidla pro ochranu uživatelských dat než například ve Spojených státech.

Odstrašujícím příkladem může být tradiční česká služba pro odesílání souborů Letecká pošta, která dodnes nezabezpečila ani základní webovou stránku a stále funguje přes zastaralý a nedoporučovaný protokol HTTP.

Z toho plyne jediné: pokud hledáte bezpečnou službu pro doručení citlivých dat, studujte dokumentaci vývojářů, přičemž výhodu mohou mít open source projekty, kde je zdrojový kód volně k dispozici ke kontrole funkčnosti.