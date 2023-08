Zapomeňte na přehledný Twitter/X. TweetDeck už bude jen za předplatné

Prvně trochu terminologie, ať se v tom vyznáme:

X je sociální sít, dříve se jmenovala Twitter.

je sociální sít, dříve se jmenovala Twitter. X Pro je webová služba pro přehledné sledování tweetů, dříve TweetDeck. Hlavním trumfem je sledování

je webová služba pro přehledné sledování tweetů, dříve TweetDeck. Hlavním trumfem je sledování X Premium je placená služba sociální sítě X, dříve Twitter Blue (nicméně modrý odznak i označení Blue je na webu vidět stále).

Oficiální potvrzení od X Corp. zatím chybí, ale hlásí to uživatelé v Česku i v zahraničí – X Pro už bude jen pro platící uživatele. Velké překvapení to však není, o tomto plánu víme už od března, firma jej potvrdila 3. července a mělo se tak stát do měsíce – nakonec jsme tedy dostali ještě pár dní k dobru.



Tohle je/byl TweetDeck. Hlavním trumfem je přehledné sledování vícero seznamů na jedné obrazovce. Umí také plánovat příspěvky, sledované účty se snáze spravují.

Zkuste si to sami – jděte na tweetdeck.com, prohlížeč se přesměruje na twitter.com/i/premium_sign_up a ukáže plachtu se základními informacemi a roční cenou 2 263 Kč za rok / 217 Kč za měsíc.



Možná TweetDeck ještě vidíte, ale je bohužel jen otázka času, kdy plachta padne i na vás.

Z pohledu profitability firmy takový krok dává smysl, z pohledu uživatele se kouše těžko – roky jsme měli TweetDeck zadarmo, teď bude za peníze. Další nepopulární krok gladiátora Elona Muska.