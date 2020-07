Zapomeňte na Gmail, Outlook.com nebo Seznam. Těhle 5 alternativ s e-mailem pracují jinak

Na druhou stranu ale vznikají služby, které chtějí změnit to, jak dnes e-mail vnímáme. Že to není jen zastaralá a nezabezpečená služba, kterou musíme používat, i když nechceme. Nebo že směr udávají Gmail či Outlook.com a ostatní se jen vezou.

To je klíčová výhoda oproti moderním centralizovaným službám postaveným na proprietárních technologiích. Kvůli nim zprávu z Facebook Messengeru nepošlete na Skype a adresa z AIMu vám bude k ničemu, když už síť dávno zanikla . Existují sice také otevřené decentralizované protokoly jako XMPP, díky kterým by i messengery mohly fungovat univerzálně jako e-mail, nikdy se však hromadně neprosadily.

Příští rok to bude 50 let od vynálezu e-mailu. Elektronická pošta existovala již dřív, ale používala se jen pro posílání zpráv mezi více uživateli jednoho počítače. Až Ray Tomlinson navrhl systém fungují v ARPANETu, který využíval jednoduché adresy složené ze jména uživatele, zavináče a jména počítače (serveru).

Bezplatná verze ProtonMailu je poměrně omezená. Schránka má 500 MB , podporuje jen tři složky, tři štítky a maximálně 150 zpráv denně. Až verze Plus za 5 eur měsíčně (4 eura při platbě za rok či 3,29 eura při dvouletém předplatném) přidá víc. Kapacita je 5 GB, uživatel může mít pět adres, vlastní doménu, 200 složek, 200 štítků, 1000 zpráv denně a lze si nastavit vlastní filtry či automatické odpovědi. ProtonMail má pak ještě také vyšší tarify s dalším bonusy. Platit lze Bitcoinem, pokud chce někdo skutečně anonymní přístup.

Běžné e-maily šifrování postrádají, proto jsou čitelné vše po celé trase, než dorazí ze serveru A do B. Existují šifrovací vrstvy (populární je hlavně OpenPGP) chránící tělo zprávy, ale pro uživatele – odesílatele i adresáty – to znamená složitější nastavování.

Na druhou stranu ale nepodporuje klasické e-mailové klienty (proto má aplikace pro všechny platformy) a zprávy neumí seskupovat do konverzací (protože šifruje předměty). Nenabízí ani e-maily s omezenou časovou platností.

TutaNota se v mnohém podobá ProtonMailu, ale v řadě ohledů jde v ochraně soukromí ještě dál. Rovněž se spoléhá na automatické šifrování , chrání však více údajů. ProtonMail nešifruje předměty e-mailů ani adresář kontaktů, TutaNota ano. Navíc v šifrované podobě na serveru ukládá i zprávy, které se poslaly bez šifrování do ostatních schránek. Schránky lze u něj rovněž sdílet či dvoufaktorově zamknout pomocí U2F klíčů .

Pokud se do TrashMailu registrujete, můžete najednou spravovat až 25 dočasných adres, každou s až deseti přesměrováními. U placené verze Plus za 18,49 eura ročně získáte až 5000 adres, neomezené přesměrování, neomezenou platnost adres a zbavíte se reklam a ještě budete moci využít vlastní doménu.

TrashMail funguje podobně, ale má mnohem více nastavení . Můžete si vytvořit vlastní jméno před zavináčem, zvolit trvanlivost schránky od 24 hodin do jednoho měsíce a přijaté zprávy lze přeposílat na skutečnou adresu.

Určitě jste se již setkali s 10- či 15minutovými schránkami, které vám vygenerují náhodnou adresu a po časovém limitu se zruší. Takové se hodí pro registraci do služeb, kterým nechcete sdělovat svou pravou adresu.

Hey

adresa: hey.com

hey.com možnost vlastní domény: zatím ne, ale chystá se

zatím ne, ale chystá se cena: 99 $ ročně za 100 GB

99 $ ročně za 100 GB reklamy: ne

ne hlavní tahák: zcela nový přístup k e-mailování

zcela nový přístup k e-mailování čeština: ne

Hey se nepyšní end-to-end šifrováním ani kompletní anonymizací, jeho úkolem je převrátit naruby to, jak se e-mail již 50 let používá. Veškeré přijaté e-maily vám v něm neskončí rovnou v doručené poště, ale adresáty budete muset nejprve ručně schválit (prosté tlačítko ano/ne). To odstaví nejen spamy nigerjských princů, ale také nechtěné newslettery a jiné elektronické dopisy.

Přijaté zprávy lze číst v nekonečném streamu bez zbytečného klikání a ty důležité je možné označit tlačítkem „reply later“, takže na ně odpovíte později. Přílohy nemusíte lovit pod jednotlivými e-maily, ale všechny se seskupují v univerzální složce.

Přijatým e-mailům dokonce můžete upravovat předměty (samozřejmě jen na své straně), abyste ve zprávách měli pořádek, když už odesílatelé na to tolik nedbají. Případně můžete více zpráv sami sloučit do jednoho vlákna/konverzace. Notifikace jsou na mobilu standardně vypnuté, ale lze je jednoduše aktivovat pro jednotlivé kontakty či e-mailová vlákna.

Hey také umí blokovat scripty, sledovací pixely a další šmírovací prvky, které mají sloužit k analýzám marketingových agentur. Samozřejmostí je i chytré třídění. Hey pracuje se třemi kategoriemi. Do Feedu chodí newslettery, Paper Trailu různé provozní zprávy (finanční transakce, notifikace, objednávky apod.) a do Imboxu všechno ostatní, tedy důležité osobní či pracovní zprávy.

Kvůli tomu, jak Hey funguje, jej nelze používat v klasických e-mailových klientech. Tvůrci ale vytvořili aplikace pro Windows, macOS, Linux, Android i OS a nechybí ani webová verze.

Za Hey stojí tvůrci Basecampu, chváleného nástroje pro projektové řízení a týmovou komunikaci. Za svou práci si ale nechávají vždy zaplatit, takže ani jednu ze služeb nelze používat zdarma, byť třeba v omezené podobě. Hey si však každý může na 14 dní vyzkoušet, aniž by musel sdělovat informace o platební kartě.

PS: Letos by měl mimochodem odstartovat OnMail od autorů Edison Mailu. Také slibuje „e-mailovou revoluci“ postavenou mj. na tom, že odesílatele je třeba nejprve schválit.

V poslední kapitole si řekneme, co obnáší provozovat e-mail na vlastním serveru…