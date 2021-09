Zapomeňte na eIdentitu. Nově se to bude jmenovat Identita občana

V Hradci Králové se v těchto dnech koná konference ISSS 2021 (Internet ve státní správě a samosprávě), která se už podle svého názvu věnuje digitalizaci Česka a jeho úřadů. Dvoudenní program můžete sledovat online v živém přenosu.

EIdentitu nahradí Identita občana

Dnes se k elektronickému státu přihlašujeme skrze eIdentitu – systém, do kterého lze zapojit různé prostředky od NIA ID (běžný login a heslo), po MojeID, bankovní identitu nebo třeba elektronické občanské průkazy.

Jakmile jste přihlášení v eIdentitě, můžete přistupovat ke koncovým aplikacím jako je Portál občana, nebo k některým dalším od MPSV apod.



Zapomeňte na eIdentitu. Nově to bude Identita občana

EIdentita nicméně na sklonku roku změní značku, aby se více sjednotila právě s pojetím Portálu občana. Nově ji proto budeme říkat Identita občana.

800 milionů transakcí v základních registrech

Michal Bláha ve svém vláknu na Twitteru upozornil na několik dalších zajímavých snímků z dopoledního programu, ve kterých Michal Pešek ze Správy základních registrů shrnuje, jak se jim dařilo v průběhu letošního roku.



Typičtí klienti základních registrů

SZR se stará o přístup do základních databází ze strany úřadů a dalších agend státu – třeba do evidence obyvatel. Počet transakcí letos výrazně překonává předchozí roky a podle odhadů by měl v roce 2021 překonat 800 milionů.



Letos se očekává 800 milionů transakcí v základních registrech

Za raketovým růstem stojí mimo jiné i pandemie a s ní spojená evidence testování, covid pasy. Za pár dnů tu máme také volby a nesmíme zapomenout ani na letošní velké sčítání, které už velkou měrou proběhlo elektronicky, a tedy opět s využitím služeb ZR.

Datovkám se daří. I díky covidu

Zajímavá čísla podle Bláhy zveřejnil také Roman Vrba, šéf odboru pro eGovernment na MV ČR. V roce 2023 bychom měli překonat metu 1,6 miliard odeslaných datových zpráv. Za jejich popularitou jistě stojí i cenová politika v době pandemie, kdy jsme mohli datové zprávy odesílat zdarma i komerčním subjektům a fyzickým osobám. Nejen úřadům. Podstatu růstu ale bude tvořit především komunikace právnických osob skrze DS.

Z prezentace Romana Vrby 1/4: #ISSS

Datovky

- skok v poctu datovych zprav

- nyni poslano kolem 900 mil., 2023 1,6 miliardy.

- prijem datovych zprav bude povinne bez moznosti vypnuti

- podnikatele je zacnou pouzivat pro vzajemnou komunikaci pic.twitter.com/bu5Na1lJN6 — Michal Bláha (@michalblaha) September 20, 2021

Elektronickou identitu státu (eIdentita) zatím alespoň jednou vyzkoušelo 700 000 uživatelů. To věru není mnoho, díky zapojení bankovní identity a dalších služeb (MojeID apod.) se však očekává, že za dva roky to bude už 5 milionů uživatelů.

Z prezentace Romana Vrby 3/4: #ISSS

- 700.000 lidí alespon jednou vyzkouselo eIdentitu (jakoukoliv - od NIA přes MojeID po BankId)

- v 2023 se očekává 5 milionu

- nárůst zejména kvuli pandemii a BankId — Michal Bláha (@michalblaha) September 20, 2021

Roste popularita bankovního ID

K elektronické identitě a přeneseně tedy službám jako Portál občana aj. se podle snímků z konference přihlašujeme nejčastěji skrze NIA ID (nejstarší systém), nicméně výhledově bude nejspíše největší díl transakcí tvořit přihlašování skrze bankovní identitu.



Jak se přihlašujeme k elektronické identitě státu (služby jako Portál občana apod.)

Zde zatím v počtu aktivací s přehledem vládne Česká spořitelna. Třetím nejčastějším způsobem přihlašování jsou elektronické občanské průkazy.