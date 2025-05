Zapomeňte na Chrome, zkuste Zen. Je svižný, jiný a skvělý

Myslel jsem, že je nemožné, aby mě ještě nějaký internetový prohlížeč nadchl. Myslel jsem, že žádný prohlížeč nemůže být pocitově rychlejší, protože všechny jsou dostatečně rychlé. Vůbec jsem nepředpokládal, že takový prohlížeč vznikne na jádru Firefoxu. Spletl jsem se, právě takový je Zen Browser. Cesta k němu vede přes příběh Arcu.

Je to skoro rok, kdy jsem popsal situaci s alternativními prohlížeči. Pozornost na sebe strhl inovativní Arc od The Browser Company, který přepsal zažité představy o tom, jak vypadá prohlížeč. Nabídl alternativu ve smyslu výrazně odlišného zážitku z prohlížení.

Navigaci přesunul do postranního panelu, kde otevřené stránky spojil se záložkami. Na organizaci prohlížení přidal pracovní prostory, jakési malé relace, mezi nimiž se plynule přepínáte. Akcent kladl na prohlížení více stránek vedle sebe. Automaticky zavíral delší dobu otevřené stránky. Arc zkrátka nabídl úplně jiný zážitek než ostatní prohlížeče.



Vlevo je uvítání průvodcem Arcu, vpravo vás vítá Zen

Stalo se ovšem to, co od začátku hrozilo – Arc je dnes mrtvý projekt. Formál­ně žije, ale od konce srpna se nedočkal nové funkce. Přitom první veřejná verze pro Windows vyšla v květnu, tj. jen o několik málo měsíců dřív. (Na macOS se objevil o rok dřív.) Pokud jste na prohlížeč přesedlali, víte, že od konce velkých prázdnin se v Arcu provádí jen nezbytná technická údržba. Opravují se chyby, aktualizuje se Chromium.

Po Arcu bude Dia

Arc v této podobě můžete nadále používat, ale pokud vám v něm něco nevyhovuje nebo zásadně chybí, neexistuje naděje, že se to zlepší. Navíc můžeme předpokládat, že tento základní servisní režim nevydrží navěky.

Josh Miller, spoluzakladatel The Browser Company, loni v říjnu přiznal, že budoucnost Arcu není růžová. Byl to experiment, který si našel oddanou komunitu. Loni se sice jeho uživatelská základna čtyřnásobně zvětšila, ale není to dost, tvrdí Miller. Arc se podle něj nikdy nestane mainstreamovým produktem.