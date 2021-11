Západní služby ve velkém prchají z Číny. Po LinkedIn a Fortnitu už i Yahoo

Jeden odchod z Číny za druhým, v takovém duchu se zatím nese letošní podzim. Jen dva dny poté, co Epic Games oznámily, že ruší své snahy provozovat v zemi upravenou verzi herního megahitu Fortnitu, podobná zpráva přišla i od Yahoo. Se záměrem ukončit aktivity v Číně přišel minulý měsíc také LinkedIn vlastněný Microsoftem. Firmy tak reagují na sílící regulaci ze strany místní vlády.

Yahoo odešlo v „důsledku stále náročnějšího obchodního a právního prostředí“, uvedl podle agentury AP mluvčí Yahoo. Podobně hovořil i viceprezident LinkedIn Mohak Shroff: „Čelíme v Číně výrazně náročnějšímu provoznímu prostředí a vyšším požadavkům na shodu.“ Epic Games stažení hry ze země nekomentovaly, je ale téměř jasné, že k rozhodnutí dospěly ze stejného důvodu.

Omezení pro mladé hráče i práci s daty

Byť podnikání v Číně bylo vždy komplikované, v posledních měsících se pro technologické společnosti stalo skoro nemožným. Prezident Si Ťin-pching společně s komunistickou vládou zesílil regulaci internetových, herních a zábavních služeb, argumentoval u toho bojem proti monopolům a ochranou uživatel.

Společnosti musí změnit způsob, jak o lidech shromažďují data, pracují s online obsahem či jak využívají své algoritmy, jinak jim hrozí drakonické pokuty a zásah policie.

Pro každý segment navíc platí další specifická pravidla, například videotéky musí nabízet obsah, který „kultivuje patriotickou atmosféru“, sdílené služby (třeba pro carsharing) už nebudou mít tak volnou ruku při určování cen a stát také buduje vlastní cloudový systém jménem guo zi yun, který plánuje městům nařídit, aby využívaly místo systémů od soukromých společností.

Vlastní kategorie je pak hraní, to bylo natolik zpřísněno, že další fází je už snad jen kompletní zákaz. Nezletilí občané mohou usednout k videohrám pouze v pátek, sobotu a neděli od 8 do 9 večer, tedy tři hodiny týdně. Určité typy her jsou považovány za špatné, například žánr battle royal – ten, na kterém je založený Fortnite. V tomto prostředí ani není překvapivé, že si Epic Games vyhodnotily, že raději odejdou.

Nejméně odchod zasáhne zřejmě Yahoo, spoustu svých služeb včetně emailu v zemi uzavřel už v roce 2013. V roce 2015 firma uzavřela i své kanceláře v Pekingu. Od té doby přežívala v Číně velmi omezeně.