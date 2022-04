Zaměstnancům se nechce zpátky do kanceláří, Google je zkouší motivovat elektrickými koloběžkami

Spolu s tím, jak v některých částech světa ustupuje pandemie onemocnění covid-19, chystají velké firmy návrat svých zaměstnanců do kanceláří. Platí to i pro Google, který se rozhodl pracovníkům amerických poboček usnadnit dojíždění do práce prostřednictvím programu „Ride Scoot“, jak informuje magazín The Verge.

Zaměstnavatel v rámci tohoto programu proplatí zaměstnancům náklady na předplatné elektrických koloběžek. Konkrétně se má jednat o koloběžky Unagi Model One se dvěma motory, které ujedou na jedno nabití přibližně 25 kilometrů a mohou dosahovat rychlosti až 32 kilometrů za hodinu.

Unagi Model One pro zaměstnance Googlu

Koloběžku Unagi Model One definoval magazín Electrek jako „pravděpodobně nejlepší volbu“ pro ty, kdož hledají luxusní elektrickou koloběžku. Na americkém trhu se prodává za 990 dolarů, tedy v přepočtu přibližně 22 tisíc korun. V českých e-shopech začíná její cenovka asi o tisíc korun výš.

Cílem této akce je usnadnit zaměstnancům přepravu do zaměstnání, nebo alespoň na zastávku bezplatné kyvadlové autobusové dopravy. Generální ředitel Unagi David Hyman k tomu řekl: „Vědí, že mezi zaměstnanci panují obavy. Lidé si na práci z domova opravdu zvykli. Proto se prostě snaží udělat vše pro to, aby zlepšili zážitek z návratu.“

Dva roky poté, co pandemie převrátila pracovní návyky, zaměstnavatelé zdvojnásobují kapacitu kancelářských nemovitostí, čímž se dostávají do střetu s pracovníky, kteří si zvykli pracovat z domova. Google v průběhu pandemie utratil za rozšíření svých prostor miliardy dolarů, což je znamení, že se těší na to, jak se zaměstnanci vrátí do práce.

Budete jezdit – nebudete platit

Jako jednu z možných pobídek vybral koloběžky zdarma a našel ochotného partnera ve firmě Unagi. Ta nabízí jako alternativu k vlastnictví předplatné – za 49 dolarů měsíčně (cca 1090 Kč) si mohou zákazníci ve vybraných městech nechat doručit jednu z koloběžek Unagi Model One až před své dveře. V ceně je údržba a pojištění proti krádeži nebo poškození koloběžky.

Google za zaměstnance zaplatí registrační poplatek ve výši 50 dolarů a v případě, že budou koloběžku používat alespoň devětkrát měsíčně uhradí i měsíční předplatné (firma nehodlá koloběžky nijak sledovat – v tomto směru bude stačit čestné prohlášení). Kromě hlavního sídla v Mountain View jsou způsobilými místy také pobočky v Seattlu, Kirklandu, Irvinu, Sunnyvaleu, Playa Vistě, Austinu a New Yorku.

Hyman uvedl, že Unagi uzavřela dohody s dalšími velkými zaměstnavateli, kteří chtějí svým pracovníkům poskytnout elektrické koloběžky jako možný dopravní benefit, a to buď ve formě kompletní náhrady, nebo alespoň za zvýhodněnou cenu. Spolupracuje také s řadou hotelů a rezidencí, jež chtějí umístit koloběžky Unagi pro své zákazníky ve vstupní hale.