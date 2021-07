Zaměstnancům Applu se nelíbí nucený návrat do kanceláří. Apple trvá na svém, osobní kontakt je prý nenahraditelný

Začátkem června oznámil Tim Cook, že Apple přejde na hybridní pracovní plán: alespoň tři dny v týdnu na pracovišti, zbytek home office. Mezi zaměstnanci se zvedla vlna nevole, ale Apple trvá na svém.

Tři dny v práci a dva doma má být představa Applu, jak se začít vracet do doby před pandemií. Má platit od září 2021 minimálně do začátku roku 2022. Do kanceláří by se mělo docházet v pondělí, úterý a čtvrtek. Některé skutečně vytížené týmy by ale už měly najet na klasické pětidenní kolečko. „Videokonference sice zmenšily vzdálenosti mezi námi, ale pořád existují věci, které prostě nedokážeme tímto způsobem jednoduše replikovat,“ uvedl Cook.

Jenže zaměstnanci Applu si nejspíše zvykli na pohodlí práce z domova, nebo se stále bojí viru, proto se proti tomuto ohradili v dopise pro CEO. Požadovali, aby bylo na nich, zda chtějí pracovat doma, nebo docházeli do zaměstnání. Společnost však znovu potvrdila, že nehodlá měnit plány, protože osobní práci považuje za zásadní. To zmínil senior viceprezident pro maloobchod a zaměstnance Deirdre O'Brien a dodal, že produkty a služby představené společností Apple kdykoli v minulosti byly především výsledkem osobní spolupráce.

Existenci dopisu však Apple popírá a k jeho údajným požadavkům dodává, že veškerá rozhodnutí o práci na dálku budou posouzena případ od případu a bude o nich rozhodovat výkonný ředitel. Ačkoli je hybridní pracovní model součástí nového, uvolněnějšího přístupu, je stále docela tradiční ve srovnání s jinými společnostmi, jakými jsou Google a Facebook. Ty např. umožňují svým zaměstnancům pracovat na dálku na dobu neurčitou, nebo naopak denně docházet do zaměstnání, pokud to sami chtějí.