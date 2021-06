Zaměstnanci Applu bojují proti návratu do kanceláře. Prosí Tima Cooka, ať nařízení změní

Ne všem lidem se líbí, že s postupným koncem pandemie se pracovní pořádky pomalu vrací do starých kolejí. Skupina zaměstnanců Applu například odmítá začít docházet třikrát týdně do kanceláře, což je režim, který má ve firmě nastat od září. Řediteli Timu Cookovi napsali dopis, kde vysvětlují, že plná práce z domova je stejně efektivní jako fyzické docházení a že se cítí být ignorovaní.

Za dopisem, jehož plné znění zveřejnil The Verge, stojí 80 zaměstnanců, podporu ale mají širší, tato skupina jsou jen vyslanci, kteří byli pověřeni řešením situace. Autorům zejména vadí, že je návrat do kanceláře přikázán plošně pro celou firmu, jsou přesvědčení, že možnost plné práce z domova by nejenže měla existovat, ale rozhodovat by si o ní měly jednotlivé týmy.

Zaměstnanci si také stěžují, že kdykoliv téma během posledního roku otevřeli, diskuze nikam nevedla. Dokonce své pocity popisují jako „aktivní ignorování“ jejich požadavků a potřeb, což podle autorů již vedlo k tomu, že někteří pracovníci dali výpověď.

„Řada z nás cítí, že si musíme vybrat mezi naší rodinou, psychickou pohodou a pracovní motivací, nebo tím být součástí Applu. Tohle je výběr, který bychom raději nedělali,“ stojí dále v dopise s tím, že podle zaměstnanců existuje rozpor mezi vnímáním home office vedením a reálnými zkušenostmi pracovníků.

Osobně se autoři domnívají, že se jejich pracovní výkony zlepšily, když nemuseli pravidelně docházet do kanceláře a měli více času na své okolí. „Minulý rok jsme měli pocit, že jsme poprvé v životě mohli dělat naši práci naplno,“ vysvětlují.

Apple se zatím k dopisu nevyjádřil a není jasné, jestli tak vůbec učiní. Jeho plány nicméně nejsou nijak zvlášť odlišné od zbytku oboru – návrat na tři dny v týdnu požaduje od zaměstnanců i Google, plus 20 procent jeho lidí zůstane doma trvale. Volnější podmínky oproti tomu hlásí Facebook a Twitter, kdo vyloženě nutně nemusí sedět v kanceláři, může využívat home office už napořád.