Základní varianta Gmailu skončí začátkem roku 2024. Zbude jen ta plnohodnotná

Nevíme, kdy se Google rozhodl, je ale jisté, že základní verzi Gmailu pošle do propadliště dějin. To je ta, do které se můžete volitelně přepnout a je už dnes dost schovaná. Standardně se v prohlížeči načítá plnohodnotný klient, který bude fungovat beze změny. Gmail vám sám základní verzi nabídne na velice pomalém připojení, protože se načte rychleji.

Také se načítá, pokud Google detekuje nepodporovaný prohlížeč. Do základních verzí se přepnete také skrze specifické odkazy pro počítače a pro smartphony. Zprávy si v něm přečtete i napíšete, podporuje klávesové zkratky. Nové zprávy se ale automaticky nenačítají, protože tato varianta je statická. Je také střídmá stran vizuálních efektů.

Jak si všiml magazín The Register, tak stránka webové podpory nese jednoznačnou informaci – tato základní verze Gmailu bude fungovat do ledna 2024. Nevíme, jestli do prvního, nebo až do posledního. Po skončení podpory základní verze Gmailu se už každopádně bude vždycky načítat plnohodnotné prostředí.

Plnohodnotná verze Gmailu, která se načte za běžných okolností

Není ovšem úplně jisté, že tím o možnost provozovat poštovní službu nepřijdou ti s nepodporovanými prohlížeči. Google v nich nemusí automaticky načíst plnohodnotnou variantu. Nápověda v současné době implikuje, že se v nepodporovaném prohlížeči opravdu nespustí.

Pokud vaše zařízení nedokáže načíst webový Gmail, můžete ho provozovat v klasickém poštovnímu klientu skrze IMAP či POP. Google pro The Register uvádí, že moderní verze nastoupila před více než desetiletím a má víc funkcí. Plánovanou změnu neocení zrakově znevýhodnění, jimž čtečky obrazu fungují spolehlivě právě se základní verzí.



Základní verze osekaná o řadu funkcí, která zmizí v lednu 2024

Zdroje: Gmail Help via The Register