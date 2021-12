Základem obrany je rozpoznat problém. Tohle jsou největší bezpečnostní hrozby s ukázkami z praxe

Existují desítky různých hrozeb a útoků. Často se třeba útočí na konkrétní hardware, specifickou verzi softwaru nebo máte to „štěstí“ a jste prostě slavní. Najdou se ale i zcela obecné hrozby, které se mohou a často i týkají každého z nás.

Málokdy někdo škodí jen proto, aby škodil. S železnou jistotou jsou za tím peníze, které se podobnou činností dají získat mnoha způsoby. Buď vám je někdo přímo ukradne například z karty, donutí vás peníze poslat, nebo nabere dost citlivých dat, která pak může prodat. Existují však i kreativnější způsoby, třeba napadení nějakého vašeho hardwaru, který se podílí na DDoS útoku, těží kryptoměny atd. Za vším ale ve finále hledejte peníze.

Stále existuje zkreslená představa o tom, že jediná zásadní hrozba je vir, který si někdo stáhne do počítače a spustí. Ano, i takto může útok vypadat, ale stále častěji je využívána uživatelova nevědomost, laxnost nebo netrpělivost. A občas se daří zneužít i drobnost, která by vás možná ani nenapadla.

Slabé a špatně uložené a opakující se heslo

Může to znít jako ohraná písnička, ale silné heslo je opravdu důležité. Mělo by být netriviální, mělo by kombinovat velká a malá písmena, čísla a znaky. Obecně se kreativitě meze nekladou, pokud si vymyslíte vlastní jazyk, klidně jej použijte. Heslo Tonda1986 je hloupé, pokud se jmenujete Tonda a jste narozen v roce 1986, je o to hloupější. Další stupeň hlouposti je mít toho heslo napsané na lístečku vedle klávesnice a vrchol hlouposti přichází v okamžiku, kdy toto heslo používáte pro všechny služby. Útočníkovi tak stačí prolomit jednu službu nebo heslo z nějaké služby unikne a rázem má pod kontrolou celý váš digitální život.