Zakladatel WikiLeaks Julian Assange nebude vydán do Spojených států, kde mu hrozí doživotí

Spoluzakladatel webu WikiLeaks Julian Assange nemůže být vydán do USA. Takto rozhodla britská soudkyně Vanessa Baraitser s tím, že Spojené státy se mohou proti rozhodnutí odvolat. Assange nyní zůstane v britské vazbě, dokud nebude stanovena kauce za jeho podmínečné propuštění.

Rozhodnutí, čítající 132 stránek, vydal Westminsterský soudní dvůr v pondělí 4. ledna. Assange, který byl zadržen Spojeným královstvím za porušení podmínek kauce, čelí v USA sedmnácti vážným obviněním.

Britové do USA Assange nevydají

Assange je mimo jiné viněn z počítačového hackerství a špionáže v souvislosti se zveřejňováním utajovaných vládních a korporátních dokumentů na webu WikiLeaks. V případě odsouzení by mu hrozil trest v souhrnné délce až 175 let – tedy prakticky doživotí.

Soudkyně ve zdůvodnění zmínila Assangeův špatný zdravotní stav a deprese, jež by mohly vést až k jeho sebevraždě. „Pan Assange čelí pochmurné vyhlídce na zadržení, jehož cílem je eliminovat fyzický kontakt a omezit sociální interakce a kontakt s vnějším světem na úplné minimum. Čelí těmto vyhlídkám jako někdo s diagnózou klinické deprese a přetrvávajícími myšlenkami na sebevraždu,“ napsala ve svém rozhodnutí.

Soudkyně Baraitser odmítla argumenty Assangeových právníků, že by se ve Spojených státech nedočkal spravedlivého procesu. Kromě toho uznala, že Assange šel nad rámec toho, co je novinářům zákonem dovoleno dělat při podávání informací. Dle obvinění měl například v roce 2010 pomoci Chelsee Manning proniknout do citlivých počítačů ve vlastnictví amerického ministerstva obrany.

Rizikový obviněný

Zásadním argumentem k nevydání tak nebyly pochybnosti o činech, z nichž je Assange viněn. Americké ministerstvo spravedlnosti přitom v minulosti označilo jeho aktivity za „jednu z největších kompromitací utajovaných informací v historii Spojených států.“

Hlavním důvodem jsou obavy z jeho umístění na samotku. Dle odborníků měl Assange v minulosti sklony k sebepoškozování – například se jako mladý měl řezat na zápěstí. Podle dostupných informací se sice nikdy nepokusil o sebevraždu, avšak vlivem izolace se toto riziko jeví jako reálné.