Ohebný iPhone/iPad Další přihláška z února 2020 nese název „Elektronická zařízení s ohebnými displeji a klouby“. Dnes není pochyb o tom, že skládací zařízení budou v následujících letech jednou z vývojových větví, ale na masový úspěch teprve čekají.

Ohebné zařízení Apple sice tento trend neudal, ale minimálně víme, že s myšlenkou na ohebný iPhone/iPad koketují. Návrh obsahuje ohebnou obrazovku a tělo zařízení s klouby, díky kterým lze zařízení skládat a rozkládat. Zásadní je provedení pantů, ve složeném stavu musí vytvořit prostor pro ohnutou část displeje. Patent obsahuje dvě základní provedení. Apple připravuje skládací iPhone. Konstrukce ale postrádá ohebný displej V současnosti jde o jeden z nejslibnějších způsobů, jak uživateli poskytnout větší obrazovku bez markantního zvětšování zařízení. Podle spekulací zpráv bychom se prvního skládacího Applu mohli dočkat už v roce 2023. Nejednou už se stalo, že Apple s inovacemi nechvátá, ale pak je udělá lépe než všichni ostatní.

MacBook bez klávesnice Letos 30. března získal Apple patent na notebook, který nemá touchpad ani klávesnici. Zdá se, že cílem je eliminovat problémy s mechanickými tlačítky, kterých si Apple v nedávné minulosti užil vrchovatě.

Notebook bez klávesnice Novým řešením je „vstupní plocha“ v místech, kde obvykle bývá klávesnice a trackpad. Na povrchu je jednolitá kovová vrstva, pod ní jsou dvě vrstvy citlivé na dotyk a jeho intenzitu. Intel v reklamě prezentuje „nejlepší procesor na světě“ na MacBooku Pro, který ho ale nemá Zásadní výhodou proti tradiční klávesnici je 1) odolnost proti mechanickému poškození, znečištění a polití kapalinou, 2) možnost plochu libovolně konfigurovat – není problém změnit jazyk klávesnice, nebo úplně změnit prvky třeba pro potřeby videostřižny. Jednotlivá tlačítka, ovládací prvky a jejich popisky by byly podsvícené díky mikroskopickým otvorům v kovovém povrchu.

Holografické obrazy v autě V tomto patentu konstruktéři Applu popsali systém, který by na čelní či jiná okna vysílal holografické obrazy, a ty by se odrážely k řidiči a cestujícím. Do obrazu mohou vstupovat informace o vozidle, rychlost, směr a polohy, navigační grafika, nebo stanice puštěná v rádiu.

Holografické obrazy v autě Od head-up displejů v současných automobilech se Apple odlišuje v tom, že nemusí promítat obraz jen na skleněnou destičku či do čelního skla, ale i na boční okno či úplně jiný povrch. Další zásadní vlastností je schopnost zobrazovat dvourozměrný i trojrozměrný obsah. K čemu je zobrazování informací v bočním okně? Apple uvádí jako příklad zvýraznění důležitých informací. Systém by například mohl detekovat chodce nebo jiné vozidlo ve výhledu z bočního okna a zobrazit varování. Mohl by také upozorňovat řidiče na to, že se ve slepém úhlu zrcátek nachází auto. Apple koupil startup Akonia Holographics, který se zabývá technologiemi pro rozšířenou realitu Apple tím chce řešit situaci, kdy pevné konstrukční parametry v kombinaci s konstantním úhlem předního skla představují pro výrobce „nežádoucí omezení“ a nutí je přizpůsobovat systémy HUD na míru designu přední části vozu.

Skryté dotykové ovládání Ovládání pomocí dotykových obrazovek je dnes standard, ale jak naznačuje patent „Skrytá uživatelská rozhraní“, Apple má jinou představu... Spis uvádí, že někdy mohou viditelná uživatelská rozhraní narušovat estetiku a rozptylovat uživatele.

Skryté dotykové ovládání Typickým příkladem je automobil. Zvláště nejnovější drahé elektromobily mají v interiéru více obrazovek a přepínačů než kosmická loď. Přetlak informací může na řidiče působit rušivě, což je za jízdy nebezpečné. Displej přes celou palubní desku: Mercedes ukázal systém MBUX Hyperscreen Nápad Applu spočívá ve skrytí některých ovládacích a informačních prvků do sedadel. Normálně jsou ztlumené, skryté, obraz začnou zobrazovat až po aktivaci dotykem, gestem nebo hlasovým příkazem. Logicky by pro tyto účely byly ideální obrazovky OLED, které jsou ve zhasnutém stavu černé.

Sluchátka s měřením tepu V roce 2014 získal Apple patent na „Sportovní monitorovací systém pro sluchátka, špunty do uší a/nebo náhlavní soupravy“. Dočkáme se AirPodů, které změří srdeční tep, tělesnou teplotu či úroveň pocení?

Sluchátka s měřením tepu Princip je prostý a kromě umístění se zásadněji neliší od způsobu, jakým fungují senzory ve fitness náramcích a hodinkách. Výhodou je, že uživatel nemusí mít nic na zápěstí – stačí jen nasadit si sluchátka, která současně s měřením mohou přehrávat hudbu. Philips SN503: nová sportovní špuntová Bluetooth sluchátka vám změří i tep O praktickém využití tohoto patentu se dlouhou dobu šuškalo. Kolovaly například zvěsti, že by bylo možné tímto způsobem měřit úroveň okysličení krve (SpO2), elektrokardiogram (EKG) či impedanční kardiografii (ICG). Poslední spekulace naznačují, že by se některé z uvedených funkcí mohly objevit ve sluchátkách Apple AirPods Pro letos na podzim.

Foťák v řemínku hodinek Zdá se, že Apple hledá způsob, jak do Apple Watch přidat fotoaparát. Jeden z patentů naznačuje, že by ho mohl integrovat do řemínku. Hodil by se nejen na focení, ale také na videohovory.

Foťák v řemínku hodinek Přihláška z června 2019 navrhuje „řemínek hodinek s optickým snímačem“, čímž by se ušetřilo místo v už tak natěsnaném těle hodinek. V podání jsou tři návrhy a ve všech lze s řemínkem manipulovat, aby objektiv směřoval správným směrem. Nechybí skryté tlačítko, které umožní fotit bez zapínání displeje hodinek. Zájem o nositelnou elektroniku roste navzdory pandemii, jasnou jedničkou jsou Apple Watch Otázkou však je, jestli chce firma zakládající si na ochraně uživatelských dat, pouštět na trh v podstatě špiónské zažízení...

Samonastavovací řemínek hodinek Zůstaňme ještě chvilku u chytrých hodinek. Přesnost měření životních funkcí (tep, okysličení krve či EKG) do značné míry závisí na správném utažení řemínku. Pokud ho utáhnete málo, nebudou senzory přiléhat k pokožce, v opačném případě hrozí omezení průtoku krve.

Samonastavovací řemínek hodinek Inženýři Applu jako by se inspirovali samozavazovacími teniskami z filmu Návrat do budoucnosti. Patent z roku 2017 „Dynamické přizpůsobení pro nositelná elektronická zařízení“ popisuje systém automatického utahování řemínku. Pitva: Rozebrali jsme Apple Watch, jsou i uvnitř ukázkou preciznosti Možností využití je více – například by si uživatel mohl nastavit řemínek přímo z displeje hodinek. Patrně nejšikovnější by bylo automatické utažení řemínku tak, aby senzory dosedly na kůži s ideálním tlakem.

Dodržování zákazu focení a natáčení Na mnoha místech lze narazit na zákaz pořizování fotek či videa, jenže cedule s přeškrtnutým fotoaparátem není bariéra. Přitom moderní mobily umožní získávat stále kvalitnější audiovizuální záznamy zakázaných objektů, uměleckých děl, filmů, koncertů atd.

Dodržování zákazu focení a natáčení Pokud jste někdy byli na koncertě či představení, kde pořadatelé povolili natáčení a focení jen během prvních písniček, pak jste jistě zaznamenali, že řada diváků toto opatření nedodržovala. A právě to je důvod, proč Apple přišel s patentem, který by blokovánní řešil na úrovni mobilního telefonu. 8 užitečných tipů pro natáčení videa na výšku Pointa spočívala v tom, že by organizátor či provozovatel umístil do prostoru infračervený vysílač vysílající speciální kód. Pokud by ho telefon zachytil, automaticky by vyřadil z provozu fotoaparát. Nápad byl vnímán velmi kontroverzně a nutno dodat, že patrně hlavně proto se nakonec v praxi neprosadil.

Ohebný notebook Prakticky všechny notebooky jsou v základu stejné, klávesnici a displej spojuje kloub. Toto řešení má své nedostatky – například v nutnosti vyřešit vedení a ohýbání kabelů – ale nic lepšího zatím nemáme.

Ohýbatelný notebook Až ohebné mobily řeší problém elegantnější cestou. Zjevně to napadlo i konstruktéry Applu, kteří v loňském roce podali patent na notebook, který místo pantů využívá ohebné tělo. Zařízení tak získá celistvější vzhled a odpadají problémy s panty. MacBook Air ještě tenčí a s oživenou magnetickou nabíječkou, to slibují uniklé informace z Applu Tělo počítače vypadá, jako by bylo z jednoho kusu materiálu, ve skutečnosti je uvnitř umně skrytý kloub. Provedení se vyznačuje několika ohýbatelnými vrstvami, z nichž všechny umožňují skládání a rozkládání zařízení.