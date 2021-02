Zahrajeme si na virus, který vyčmuchá, že v Chromu navštěvujeme Pornhub

Každé malé dítě ví, co je to webový prohlížeč. Je to takový ten velký obdélník, který slouží ke čtení Živě.cz a dalších stránek. Ano, jistě, takto by mohla vypadat lehce infantilní definice nejpoužívanějšího kusu softwaru současnosti, ale já nabídnu ještě jednu alternativní.

Webový prohlížeč – konkrétně Chrome – je ta úžasná hromada databází, které vlastním surfováním neustále naplňujeme a všechny je najdeme v případě Windows uvnitř adresáře:

C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Local\Google\Chrome\User Data.

Pokud nepatříte mezi těžké paranoiky, kteří webový prohlížeč otevírají výhradně v anonymním režimu, případně každých patnáct minut nemažete veškerou historii, narazíte tu opravdu na vše. To zdaleka nejzajímavější přitom prohlížeč uchovává ve standardním databázovém formátu SQLite.

Kompletní strojová data prohlížeče

Data nejsou nikterak zabezpečená a šifrovaná, takže stačí práva k přístupu do uživatelské složky a z webu stáhnout třeba maličký a multiplatformní databázový prohlížeč DB Browser for SQLite.



Prohlížíme si databázi Cookies

Google nám zároveň vše usnadnil čitelnými názvy jednotlivých databází. Asi tedy není třeba vysvětlovat, co se nachází uvnitř souboru Cookies, co jsou to Login Data a co obsahuje Favicons.

Kritické hodnoty už dnes Chrome naštěstí ukládá v šifrované podobě, stále ale máme k dispozici hromadu zajímavých informací v prostém textu. Kdybychom se tedy vžili do role dataminingového malwaru, který sbírá přihlašovací údaje, stačí otevřít zmíněnou databázi Login Data a její tabulku logins.