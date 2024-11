„Zahájit plánování ukončení podpory Windows 10“. Konec jedné éry Microsoft připomíná špatným překladem

Děje se to pokaždé, když se chýlí ke konci životnost konkrétní řady Windows. A děje se to zase. Během druhé poloviny listopadu se na počítačích s Windows 10 začala objevovat celoobrazovková upozornění na to, že podpora operačního systému skončí za necelý rok.

Varování na krátící se dobu bezplatné podpory si proklestilo cestu do Česka, kde komunikuje česky, byť překlad není dobrý. Z titulku Start planning for Windows 10 end of support se stalo Zahájit plánování ukončení podpory Windows 10. Podporu ovšem neukončíte vy, to Microsoft. Ale nebuďme hnidopišští.

Sdělení je dál naštěstí srozumitelné. Bezplatná podpora Windows 10 skončí v říjnu 2025, takže je potřeba myslet na budoucnost. Svá nastavení snadno přenese do nového počítače, respektive do Windows 11. Kdybyste Desítky po skončení podpory používali dál, vystavovali byste se zvýšenějšímu bezpečnostnímu riziku. Objevené díry už nikdo neopraví.



Titulek je přeložený špatně, ale dál je to jasné

Přímo v upozornění Microsoft neříká, že si i doma můžete připlatit za rok bezpečnostních oprav navíc. Stát vás to bude 700 Kč. Více informací firma poskytuje na webu, kam vás směřuje zvýrazněným tlačítkem. Kompatibilní počítače můžete nadále bezplatně upgradovat na Jedenáctky. Dalšími možnostmi jsou nákup nového počítače a provozování Jedenáctek na starším hardwaru (s vědomím možných problémů).

Není to první upozornění svého druhu. Dříve na konec podpory třeba upozorňovaly Windows 7, nakonec i přes celou obrazovku. Na jaře se aspoň na některých nekompatibilních počítačích zjevovalo velké upozornění, kterému chybělo tlačítko pro trvalé skrytí.

Nejnovější upozornění na konec podpory Windows 10 si zatím vysloužilo kritiku za to, že se objevuje i během práce na počítači. Jak si všimla Ars Technica, existují nejméně dvě varianty. Jednu jsme vám ukázali, druhá vyzývá k nákupu počítače Copilot+.

