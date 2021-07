Začíná olympiáda. Takhle ji můžete sledovat na internetu, v televizi a rádiu, nebo přes mobil

Práva na přenosy z olympiády drží společnost Discovery Communications, mj. majitel Eurosportu, takže jestli si chcete pořady vybírat vy, k dispozici je vám kompletních 3 500 hodin přenosů na devíti kanálech. V češtině je Eurosport 1 a 2 , na bonusových sedm kanálů po Eurosport 9 už to bude chtít některý ze světových jazyků.

ČT Sport: Český výběr

Česká televize má smlouvu na 300 hodin přímých přenosů, což má ke kompletnímu pokrytí her daleko. Navíc to platí pouze pro televizi, nikoliv internetový stream. Na druhou stranu se zaměří na starty českých sportovců a zvláště ty s medailovými ambicemi, takže by nemuselo uniknout nic zásadního.

ČT má možnost vybrané pořady reprízovat, což se bude hodit vzhledem k 7hodinovému časovému posunu mezi Japonskem a Českem.