Zachraňte své soubory z Amazon Drivu. Cloudové úložiště s pohnutým životem skončí

Možná si na ni už ani nevzpomenete, ale jedna z mnoha služeb, které Amazon spotřebitelskému trhu nabízí, je cloudové úložiště. Už to nebude platit dlouho, protože skončí v podobě, jakou předplatitelé a předplatitelky znali. Kolik jich bylo, přitom nevíme.

Cloudové úložiště se představilo v roce 2011 jako Amazon Cloud Drive. Nabídlo 5 GB místa zdarma, přičemž jste si mohli přikoupit až terabajt prostoru za tisíc dolarů ročně. Nemohli jste s ním naložit úplně podle svého, neboť ke specifickým požadavkům Amazonu patřilo, že do cloudu neuložíte chráněné empétrojky ani hudební soubory zkomprimované bezztrátově.

Divoká minulost

O dva roky později Amazon přidal synchronizaci souborů ve stylu Dropboxu. Za další tři roky později obchodní gigant službu překopal tak, že bezplatný tarif zrušil, zato nabídl neomezené úložiště pro fotky v ceně 300 Kč na rok s tím, že na zbytek dat máte 5 GB. Nebo jste si mohli za 1 500 Kč koupit úplně „neomezené“ úložiště pro libovolné soubory.

Protože to byla až příliš velkorysá nabídka, tak za další dva roky byly na oba tarify uvaleny limity v podobě 100 GB a 1 TB, ale jen v USA a Kanadě. Aby to nebylo komplikované, tak neomezené úložiště pro fotky nikdy úplně nezmizelo, do cloudu jste je mohli ukládat v rámci předplatného Amazon Prime s tím, že snímky se ukládají do Cloud Drivu. Neomezené místo na fotky Amazon Prime nabízí dodnes.

Přemýšlejte, kam přenesete své soubory

Komplikovaná služba pro ukládání souborů, která se dnes nazývá jen Amazon Drive, definitivně skončí ke dni 31. prosince 2023. Zbývá jí tedy zhruba rok a půl života. Amazon to začal oznamovat e-mailem, jak uvádí Martin Brinkmann, kde prozrazuje, že se místo toho hodlá soustředit na Amazon Photos.

Úplnému konci předejdou dva kroky. Dne 31. října 2022 budou z digitálních katalogů odstraněny mobilní klienty pro Android a iOS. Od 31. ledna 2023 už do cloudu nenahrajete další soubory. Od tohoto data budete mít zhruba rok na to, abyste své soubory stáhli a naložili s nimi dle uvážení.

Závěrem podotýkám, že pokud máte v Drivu uložené fotky a vida, tak ty zůstanou nadále přístupné přes Amazon Photos, kam se vám automaticky uložily.

Zdroje: CNBC | FAQ: Deprecation of Amazon Drive via gHacks Tech News | Gizmodo | The Verge