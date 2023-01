Začátek konce. Microsoft za pár dní utne prodeje elektronických licencí Windows 10

Windows 11 se na trhu nachází více než rok s tím, že období životnosti operačních systémů se překrývají. Neplatí to jen pro nastavenou délku životnosti produktu, po kterou dobu je poskytována podpora. Překrývají se rovněž prodeje produktů. Aniž by to firma předem viditelně oznámila, tak už je jasné, že Windows 10 před sebou mají poslední dny.

Tedy poslední dny, do kdy se budou oficiálně prodávat. Jak si všiml PCWorld, Microsoft na svých stránkách uvádí 31. leden 2023 jako poslední den, kdy budete moct zakoupit a stáhnout Windows 10 Home a Pro. Minimálně digitální už od výrobce nezískáte.

Neznamená to, že si už Desítky legálně nepořídíte. Přinejmenším se budou doprodávat skladové zásoby operačního systému a také počítačů, které tento systém mají předinstalovaný. Doprodají se rovněž skladové zásoby elektronických licencí, kde tedy jde jen a pouze o produktový klíč.

Jestli uvedené datum ukončení prodejů platí i pro krabicové a OEM varianty, zjišťujeme.



Elektronické licence Windows 10 přestane Microsoft prodávat na konci ledna 2023

Plánovaná životnost Windows 10 končí až 14. října 2025, jenže pokud je k dispozici novější verze s delší dobou podpory, nemá už velký smysl prodávat odcházející produkt. Respektive ekonomicky nedává smysl jej koupit, protože takový systém nemá dlouhodobou perspektivu.

