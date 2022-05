„Za zeleninou odbočte vpravo, pak můžete zaplatit.“ V amerických obchodech zkoušejí chytré nákupní vozíky

Bezkontaktní mohou být nejen platby v obchodech, ale také nakupování samotné. Startup Veeve, za kterým stojí dva bývalí zaměstnanci Amazonu Shariq Siddiqui a Umer Sadiq, chce usnadnit zákazníkům život pomocí chytrých nákupních košíků.

Vozíky jsou vybaveny technologií počítačového vidění, díky které jsou schopné automaticky snímat čárové kódy do nich vloženého zboží. Výrobce již navázal spolupráci se dvěma velkými americkými firmami Albertsons Companies a The Kroger Company, provozujícími mimo jiné síť hypermarketů a supermarketů s potravinami.

A pokladní nebudou mít co jíst

Zatímco mnohé firmy zápolí s negativními dopady covidové pandemie, zakladatelé Veeve si nemohou stěžovat – zájem o chytré nákupní košíky rostl. „Obchodníci se snaží přijít na to, jak přivést zákazníky zpět do obchodů.“ řekl Shariq Siddiqui. Zákazníci dle jeho mínění hledají způsob, jak rychle nakoupit a zaplatit, aniž by se kdokoli dotýkal jimi zakoupeného zboží.

Na chytré nákupní košíky lze narazit v celé řadě prodejen na území USA. Bývají kvůli vybavení o něco těžší než běžný nákupní vozík, ale přesto jsou velmi obratné. Před zahájením nákupu se zákazník může identifikovat zadáním svého telefonního čísla nebo používat košík anonymně v režimu hosta.

Podle Siddiquiho je cílem společnosti Veeve poskytnout zákazníkům bezproblémový zážitek. Chytrý košík jim umožní používat slevové kupony a nákupní lístek, připravuje se také začlenění navigačních funkcí, jež usnadní klientům orientaci v obchodě a ušetří čas strávený nakupováním.

Pohodlné nákupní lístky

Chytrý nákupní vozík například nabídne možnost sestavení nákupního seznamu na počítači či mobilním telefonu, jeho následné zobrazení na integrované obrazovce a automatické „odškrtávání“ položek po vložení do košíku. Pracuje se také na úpravách softwarových možností a celkového designu – cílem je představit lehčí vozík.

V současné verzi zákazník vkládá jednotlivé položky do vozíku. Automatický systém přidá zboží do seznamu rozpoznaných produktů, který se zobrazuje na dotykové obrazovce. Košík je rovněž schopen vážit a vypočítávat cenu zboží. V budoucnu je v plánu úplné odstranění nutnosti skenování čárového kódu, což by mělo umožnit plynulejší nakupování.

Aby se zabránilo krádežím, sledují vozíky Veeve hmotnost a jsou vybaveny mnoha kamerami a skenery. „Ve skutečnosti sledujeme, jak zákazník nakupuje,“ řekl Siddiqui s tím, že zaměstnanci prodejny – obvykle osoby, které kontrolují samoobslužné pokladny – dostali pravomoc monitorovat vozíky.

Košíky s barevnými světly

Každý vozík má na přední straně světlo, jehož barva se mění dle stavu. Zelená znamená, že je vše v pořádku. Oranžová značí, že je v košíku položka, u které je třeba ověřit věk – například pivo či láhev vína. Červená znamená, že uvnitř vozíku je nerozpoznaná položka nebo že se provádí kontrola. A modrá značí, že je vše zaplaceno.

Pokud zákazník přijde k samoobslužné pokladně s modře osvětleným vozíkem, může se svým zbožím bez zdržení odejít. Vozíky jsou vybaveny velkými papírovými taškami, do kterých si zákazníci mohou uložit nakoupené produkty.

Pokud jde o další plány, Siddiqui uvedl, že se firma zajímá o partnerství s celebritami. Jednou z funkcí by tak mohla být možnost stáhnout si nákupní seznam své oblíbené hvězdy a nakupovat podle něj. Uvažuje se též o sociální složce, která by nakupujícím umožnila vzájemně sdílet své nákupní seznamy.