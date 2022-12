Za tohle vám záda poděkují. Test zvedacího stolu Liftor Expert

Tohle je Liftor Expert, můj zvedací stůl, se kterým žiju už déle než dva roky. Recenze zařízení je jednoduchá – co chcete předvádět na tom jednoduchém ovládacím panelu? Ale tady jde hlavně o to, jak stůl zapadne do vašeho života, jak jej budete používat, jak si s jeho pomocí zlepšíte kondici.

Zdravotní benefity jsou obtížně měřitelné. Nicméně po dvou letech bez permanentní bolesti v oblasti krční páteře, bez skřípnutého nervu, zablokovaných zad a podobných incidentů zastávám názor, že zvedací stůl je to nejlepší, co pro své tělo mučené kancelářskou prací můžete udělat. Ne že bych byl zázračně a navždy vyléčen, ale moje záda jsou ve výrazně lepším stavu než před dvěma lety. Největší zásluhy přikládám právě zvedacímu stolu.



Spodní poloha, dotek tlačítka a stůl jede do horní polohy. Nejdůležitější rada: dejte pozor, aby se vysunutý stůl příliš nekýval.





Liftor nabízí různé způsoby, jak měnit výšku pracovní desky. Zajímavý je model Entry, který si vystačí bez motoru.

Výhodou stolů značky Liftor je možnost výběru. V konfigurátoru si postupně vyberete ze šesti druhů šasi, pak jsou na řadě barvy, dále styl, materiál, tvar, tloušťka a rozměry desky (když nevyhoví nabízené, necháte si přiříznout na míru). Pak je na řadě příslušenství – držáky na monitory, boxy na počítače, zásuvkové boxy, židle, svítilny, nabíječky, nebo dokonce „kancelářský rotoped“.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Liftor.