Za sledování uživatelů v anonymním okně prohlížeče hrozí Googlu pokuta 119 miliard korun

Google čelí dalšímu nepříjemnému nařčení – podle žaloby, podané toto úterý, porušil americké federální zákony týkající se odposlouchávání. Důvodem je údajné shromažďování informací o tom, co uživatelé dělají na internetu, bez jejich svolení, a především přestože použili režim soukromého prohlížení. O nové kauze informoval deník The New York Times.

Žaloba, podaná ke kalifornskému okresnímu soudu, viní Google z toho, že sledoval a shromažďoval historii prohlížení uživatelů, ačkoli tito podnikli kroky k zachování svého soukromí. Právníci jsou přesvědčeni, že Google také porušil zákon, který vyžaduje souhlas všech stran se čtením nebo zjišťováním obsahu soukromé komunikace.

Žaloba na Google

Stížnost se zaměřuje především na to, jak Google shromažďuje a sleduje aktivitu, když uživatelé procházejí web v režimu soukromého prohlížení. Google přitom používá sledovací nástroje, které poskytuje provozovatelům webových stránek a inzerentům, aby měli přehled o tom, jaké weby uživatel navštěvuje.

Google již v souvislosti se shromažďováním údajů čelil několika soudům. Tento se liší v tom, že se právníci pokoušejí použít federální zákon o odposlechu, jež poskytuje uživatelům právo podat žalobu, pokud je zachycena jejich soukromá komunikace.

Naroubování působí na první pohled poněkud kostrbatě: Google má zachycovat obsah komunikace mezi uživateli a weby shromažďováním historie prohlížení, adres konkrétních webových stránek a vyhledávacích dotazů.

Google obvinění odmítá

„Důrazně odmítáme tato tvrzení a budeme se proti nim rázně bránit,“ řekl mluvčí Googlu Jose Castaneda. „Anonymní režim v Chromu vám dává možnost procházet internet, aniž by byla vaše aktivita uložena do prohlížeče nebo zařízení. Jak jasně uvádíme při každém otevření nové anonymní karty, weby mohou během této relace shromažďovat informace o prohlížení.“

Obžaloba hodlá stavět na tom, že uživatelé měli „důvodné očekávání“, že jejich komunikace nebude v režimu soukromého prohlížení zachycena ani shromažďována. Postupy Googlu dle ní „úmyslně klamou spotřebitele“ tím, že je vybízejí k surfování po internetu v režimu soukromého prohlížení, pokud si chtějí zachovat své soukromí.

Žalobcům vadí také to, že Google nezmiňuje skutečnost, že jeho sledovací nástroje – například Google Analytics a Google Ad Manager – mohou sledovat uživatele a sbírat informace, jako jsou adresy, údaje o prohlížeči a zařízení. Podle agentury Reuters žaloba usiluje o náhradu škody ve výši 5 miliard amerických dolarů (cca 119 miliard korun), nebo nejméně 5 000 dolarů (cca 119 tisíc korun) za každého dotčeného uživatele.