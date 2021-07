Za novou sociální sítí HalloApp stojí bývalí zaměstnanci WhatsAppu. Neobsahuje reklamy a slibuje soukromí

Od tohoto pondělí si zájemci mohou stáhnout aplikaci a přihlásit se k nové sociální síti HalloApp. Stojí za ní dva bývalí zaměstnanci WhatsAppu, což se do značné míry promítlo i do jejich nového projektu. Podobně, jako u komunikační aplikace, je i zde registrace vázána na telefonní číslo.

Autoři na oficiálním blogu označují HalloApp jako „první síť pro skutečné vztahy“. Aplikace je určena pro skupinové nebo individuální chaty s blízkými přáteli a rodinou. Jediným způsobem, jak můžete najít další uživatele, je přes jejich telefonní číslo. Zprávy jsou šifrované a pozitivem je i skutečnost, že zde nejsou vůbec žádné reklamy.

Sociální síť HalloApp

Ke spočítání neúspěšných pokusů o vytvoření sociální sítě pro blízké přátele by nám asi nestačily všechny prsty, nicméně tento projekt je zajímavý svými zakladateli. Neeraj Arora byl do roku 2018 obchodním ředitelem společnosti WhatsApp a klíčovou postavou při vyjednávání spojení s Facebookem. Michael Donohue byl téměř devět let technickým ředitelem WhatsAppu a v roce 2019 opustil Facebook.

Oba zakladatelé v současnosti odmítají poskytovat rozhovory s odůvodněním, že se chtějí vyhnout pozornosti tisku v tak raném stádiu vývoje aplikace. Nedávno však poskytli interview pro podcast Christophera Lochheada „Follow Your Different“, v němž Arora řekl: „Myslím, že nejlepší způsob, jak růst, je vytvořit úžasný produkt, o kterém lidé rádi řeknou svým přátelům a rodině.“

Odkazy na stažení aplikace:

Bez zbytečných algoritmů

Sociální síť je dostupná pouze z mobilní aplikace, aktuálně není k dispozici webová verze. Uživatelské rozhraní sestává ze čtyř sekcí – domovského kanálu s příspěvky od přátel, skupinových chatů, individuálních chatů a nastavení. Design působí velmi minimalistickým dojmem a na rozdíl od Facebooku tu neexistují žádné algoritmy třídící a filtrující příspěvky.

HalloApp se chce stát jednoduchým, bezpečným a soukromým místem, kde se můžete spojit a sdílet to, co je pro vás důležité, s lidmi, na kterých vám záleží. V kanálu s příspěvky nemají být žádné značky, reklamy ani influenceři, kteří by uživatele zbytečně zahlcovali.

„Na rozdíl od starších sociálních sítí HalloApp věří, že soukromí je základním lidským právem. Ke spojení s přáteli a rodinou používáme vaše telefonní číslo. Kromě toho nikdy neshromažďujeme, neukládáme ani nepoužíváme žádné osobní údaje. To znamená, že vaše osobní údaje nikdy neprodáme. Protože je ani nemáme.“ deklaruje popisek v Obchodě Google Play.

Vyzyvatel Facebooku?

Srovnávání s Facebookem je evidentní i z příspěvku na blogu, ve kterém Arora popichuje: „Představte si, že vaši přátelé na internetu jsou vaši skuteční přátelé, Představte si, že váš feed není plný lidí a příspěvků, které vás nezajímají. Představte si, že procházíte smysluplné momenty a vidíte to, co jste chtěli vidět – ne to, co chtěl vidět algoritmus. Představte si, že s vámi nikdo nezachází jako s produktem.“

Ačkoli v textu příspěvku není explicitně jmenován Facebook, není žádným tajemstvím, že dva spoluzakladatelé WhatsAppu, Jan Koum a Brian Acton, opustili Facebook kvůli neshodám ohledně plánů na zpeněžení WhatsAppu pomocí reklam.

Acton, který nyní financuje aplikaci pro zasílání šifrovaných zpráv Signal, se proslavil tweetem „#deletefacebook“ v době vrcholícího skandálu Cambridge Analytica. Aplikace WhatsApp sice ještě neobsahuje reklamy, ale Facebook se v poslední době snaží o to, aby v ní firmy prodávaly zboží a komunikovaly se zákazníky.