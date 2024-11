Za necelé dva měsíce Microsoft rozbije Poštu pro Windows. Měl ji stáhnout ze Storu, nakonec ji funkčně ochromí

Do konce roku zbývají méně než dva měsíce a to znamená, že za méně než dva měsíce skončí životnost aplikací Pošta, Kalendář a Lidé. O tom jsme věděli, Microsoft je totiž nahrazuje novým Outlookem. Jenže dříve výrobce nemluvil o tom, že tyhle aplikace doslova přestanou fungovat. Nebo aspoň jedna z nich.

Když jsem kvůli jinému článku znovu procházel příslušný dokument na webu podpory, narazil jsem na zmínku, o které jsem byl přesvědčený, že tam v minulosti nebyla. Srovnání aktuální verze s historickou ukazuje, že obsah se v nějakém bodě skutečně změnil. Poslední archivace proběhla 9. října a tam ještě vidíme dokument v původní podobě.

Původně Microsoft popisoval, že aplikace odstraní ze Storu. Dostupné měly být do 31. prosince 2024 a pak měla podpora skončit. Očekával jsem, že to bude stejné jako v mnoha dalších případech, tedy že stávající instalace budou ještě aspoň nějakou dobu funkční, než je Microsoft převede do nástupnického řešení.

Aktuálně v dokumentu k ukončení podpory Pošty, Kalendáře a Lidí stojí, že podpora skončí k výše uvedenému datu. Microsoft už netvrdí, že aplikace po tomto datu nebudou dostupné ke stažení (nejspíš ovšem opravdu nebudou).



Poštu čeká posledních pár týdnů života

Zato explicitně popisuje, že po 31. prosinci už Pošta nebude schopná přijímat a odesílat e-maily. Uložené zprávy, události a kontakty bude možné vyexportovat. Microsoft přitom nezmiňuje, že by takhle funkčně vyřadil také Kalendář. Z Outlooku bude možné se přepnout do Pošty a spol., ale zjevně jen pro případný export dat.

Ukončení podpory automaticky neznamená, pro program přestane fungovat. I starší Windows pracují, jen zůstávají děravé. U Pošty to platí stejně – propojení s e-mailovými službami funkci bezdůvodně nevypoví. Může se to stát časem, když se změní způsob komunikace nebo nastavení serveru. Odmítne-li Pošta kompletně přijímat a posílat zprávy ze dne na den, bude to záměrné vyřazení programu.

Microsoft k tomu jistě najde i legitimní důvody, byť sám žádné neuvádí. Nemusí např. chtít, aby lidé používali nepodporovaný produkt. Můžou v něm být díry, může docházet k technickým problémům. To by mohlo výrobce poškodit. Za vším může být také tlak, abyste přešli na Outlook. Za něj buď zaplatíte, nebo vás bude bezplatná verze špehovat.

Zdroje: Microsoft / Support | Microsoft / Support / The Wayback Machine