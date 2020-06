Za hranicemi Chromu: 13 nejzajímavějších prohlížečů, které „nikdo“ nepoužívá

Google Chrome podle respektovaných statistik NetApplications.com dominuje trhu s desktopovými prohlížeči. Na počítačích mu patří 68% podíl a až s velkým odstupem se na něj dívají Firefox (8%), Edge (7%), Internet Explorer (6%), Safari (4%) a Opera (1%).

Jen šest procent patří ostatním prohlížečům, kterých jsou přitom desítky. A pokud odečteme podíly lokálních hvězd, tedy čínského QQ Browseru a Sogou Exploreru a ruského Yandexu, na ostatní prohlížeče připadnou přibližně dva procenta. A právě v téhle kupce najdeme několik jehel, které jsou zajímavé svým zaměřením, vzhledem či celkovou filozofií.

Nutno podotknout, že prohlížeče jsou si dnes v jádru velmi podobné. A to doslova. Vyvíjet vlastní enginy a doufat, že pro prohlížeč bude sama komunita tvořit rozšíření, je utopie. Alternativy jsou proto do velké míry odnožemi Chromia a Firefoxu. Tvůrci alternativních prohlížečů využijí jejich otevřené zdrojové kódy a doplní je o vlastní nápady. Či zahodí něco, co nepotřebují.

V našem přehledu jsme se podívali na 13 alternativních „browserů“, které stojí za zvážení. Jejich vlastnosti a výhody stručně popisujeme v komentované galerii.

13 méně známých alternativ Chromu

Brave má na svědomí Brendan Eich, tvůrce JavaScriptu a bývalý šéf Opery. Prohlížeč se specializuje na ochranu soukromí a v posledních verzích také na kryptoměny. Brave může sloužit jako peněženka a za surfování s reklamou mohou uživatelé vydělávat.

Colibri je minimalistický prohlížeč s jednou lištou a spoustou klávesových zkratek. Uživatele vede k soustředění, má pouze jeden panel. Zato disponuje RSS čtečkou. I jeho nastavení je hodně spartánské.

Iron Browser vypadá na první pohled jako Chrome. I na druhý pohled je to celý Chrome, dokonce včetně jeho synchronizace. Pokud ale synchronizaci nezapnete, Iron se odmění kompletní degooglizací. Odstraňuje různé prvky, které by jinak Googlu posílaly data.

Maxthon je prohlížeč pro nejnáročnější, již v základu má hromadu funkcí, další lze doplnit pomocí rozšíření. Umí stahovat videa, podporuje gesta myší a vůbec má velmi podrobné nastavení. Nechybí mu ani RSS čtečka nebo poznámkový blok.

Opera GX se na rozdíl od standardní Opery tváří jako herní prohlížeč. Má cirkusový vzhled ne nepodobný nasvíceným PC skříním. V panelu lze otevírat streamy z Twitche a prohlížeči můžete nastavit limity pro využití CPU a RAM.

Otter Browser ještě nedosáhl ostré stabilní verze, ale tvůrci se snaží vytvořit klon staré dobré Opery 12. Vzhled už odpovídá předloze, funkce ne. Disponuje už blokátorem reklam, pokročilou správou cookies a poznámkami.

Pale Moon je odnoží Firefoxu a chce být takový jako „panda červená“ v době před Australisem a chromizací. Má původní vzhled a podporuje i staré doplňky, které toho dokázaly více než ty dnešní. Pale Moon je určen těm, pro které je SeaMonkey už velké retro.

SeaMonkey vypadá jako z přelomu tisíceletí, ale dodnes je vyvíjen a opravován. Komunitou vyvíjený (a Mozillou podporovaný) prohlížeč chce být jako Netscape Communicator pro 21. století. Kromě browseru má i e-mailový klient, IRC chat, HTML nebo HTML editor.

Seznam Prohlížeč ocení vaše babička nebo každý, kdo je nenáročný a má na Seznamu e-mail. Zakládá si na jednoduchém vzhledu, asistentovi Krastym a ikonkou upozorňující na příchozí poštu. Nabízí ale také synchronizaci, což přijde vhod, když budete prohlížeč používat i na mobilu.

Tor Browser je jen převlečeným Firefoxem. Prohlížeč Mozilly je nastaven na „anonymní režim“ a veškerý provoz je navíc směrován skrz anonymizační síť Tor. Díky Toru vás nevystopují (teoreticky) a můžete procházet i tajné stránky na doménách Onion.

Vivaldi tvoří autoři původní Opery, kteří se vracejí k myšlence pokročilého a co nejvíce přizpůsobitelného prohlížeče. Vivaldi si každý upraví k obrazu svému nejen po stránce vzhledu, ale také funkčnosti. V nové verzi 3.1 má i velmi dobrý editor poznámek.

Waterfox je populární z dob, kdy Mozilla ještě nevydávala 64bitový Firefox. Dnes Waterfox stojí na pomezí Firefoxu a Pale Moonu. Má moderní vzhled, ale zachovává si podporu starých pluginů a doplňků, nikoliv pouze WebExtensions jako nový Firefox.

Yandex Browser je pro Rusy totéž co Seznam Prohlížeč pro Čechy. Yandex je tamní vyhledávací jednička a tento prohlížeč usnadňuje přístup k jeho funkcím a službám. Prohlížeč je v češtině, má dost užitečných funkcí, ale každou chvíli na vás vybafne v azbuce.