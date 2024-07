Za globální výpadek počítačů nese vinu také Evropská komise, tvrdí Microsoft

Globální výpadek počítačových systémů způsobil antivirus od CrowdStrike, jehož vadná aktualizace 19. července poškodila 8,5 milionu počítačů. Jenže tím neudělal dobrou reklamu Windows, které zobrazovaly tzv. modrou obrazovku smrti a nestartovaly. S tou se po odklonu od monolitického jádra setkáváme jen výjimečně. Microsoft za situaci viní také Evropskou komisi.

Vyplývá to z vyjádření, které mluvčí společnosti poskytl listu The Wall Street Journal. Vadná aktualizace se dotkla pouze počítačů s Windows a Microsoft implikuje, že by to tak být nemuselo. Windows by v tomto ohledu mohly být stejně stabilní jako třeba konkurenční macOS, jenže Evropská komise se před lety zastala výrobců bezpečnostních softwarů.

V roce 2009 se Microsoft s Komisí dohodl, že výrobcům bezpečnostního softwaru poskytne do nitra Windows stejný přístup, jaký má on sám. Je to dvousečná zbraň. Antiviry a podobné programy přístup využívají k zaručení vysokého stupně ochrany před malwarem, současně ale svými případnými problémy mohou způsobit otřes v operačním systému.

Apple v roce 2020 řekl, že už třetí strany nenechá přistupovat k jádru macOS. Pro tyto třetí strany šlo o náročnou situaci, protože musely předělat svá bezpečnostní řešení. Není to nemožné, jen to stojí čas a peníze. Microsoft tvrdí, že on k ochraně jádra nemůže připojovat stejně jako Apple, protože mu v tom brání dohoda s Evropskou komisí.

Neznamená to, že CrowdStrike nenese vinu za zpackanou a špatně otestovanou aktualizaci. Kdyby ale Windows antivirům důrazněji vymezily pole působnosti, nemusela mít chybná aktualizace tak ničivý dopad. Vidíme, že na macOS vadná aktualizace obdobný problém nezpůsobila. Možné postupy, jak ochromené instalace Windows obnovit, nabízí Microsoft na webu podpory.

Redmondští loni oznámili iniciativu na změnu interní kultury. Bezpečnost musí být vždycky na prvním místě. V květnu bezpečnostní priority zdůraznil celému podniku také jeho šéf Satya Nadella. V návaznosti na to se už např. Outlook.com nespokojí jen s uživatelským jménem a heslem. Na bezpečnost kladou zvýšený důraz i počítače s certifikací Copilot+.



Bezpečnostní architektura Windows s koprocesorem Pluton

Kritické hlasy Microsoftu vyčítají, že se o vývoj klasických řešení jako Windows už moc nezajímá. Z pohledu čísel se skutečně staly relativně málo zajímavým produktem. V posledních letech Microsoft živí zejména cloud. To, že antiviry někdy způsobují problémy, je také známé. Někdy se dokonce obrací proti uživatelům a uživatelkám, když na jejich počítačích těží kryptoměny nebo sbírají historii prohlížení a prodávají ji.

