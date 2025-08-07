Živě Premium
Za deset let možná i ve vašich počítačích. PCI Express 8.0 opět zdvojnásobí rychlost | Ilustrace: AI Gemini

Za deset let možná i ve vašich počítačích. PCI Express 8.0 opět zdvojnásobí rychlost

Lukáš Václavík
7. srpna 2025
  • Sotva se rozšiřuje PCIe 5.0, vzniká o tři generace novější verze.
  • Rychlejší rozhraní dorazí nejdříve za tři roky, v domácích PC bude mnohem později.
  • PCI Express zachová zpětnou kompatibilitu, ale mluví se také o novém slotu.

Do mainstreamu se konečně dostalo rozhraní PCIe 5.0. Minulý týden vzniklo první SSD pro PCIe 6.0. A před měsícem se dokončily specifikace PCIe 7.0. Organizace PCI-SIG už ale maluje budoucnost na další tři roky. Někdy v průběhu 2028 chce uvést PCI Express 8.0.

Zachová stávají trend a také nové rozhraní nabídne dvakrát vyšší propustnost než předchůdce. V hrubých číslech poskočíme na přenosovou rychlost 256 GT/s, v praxi to bude znamenat až téměř 32 GB/s na jednu linku. Na to je dnes třeba 16 linek PCIe 4.0, což používá předchozí generace grafických karet GeForce RTX 4000 a Radeon RX 7000.

Rozhraní Propustnost Kódování Rychlost PCIe ×1 Rychlost PCIe ×16 Uvedení
PCIe 1.0 2,5 GT/s 8b/10b 250 MB/s 4 GB/s 2003
PCIe 2.0 5 GT/s 8b/10b 500 MB/s 8 GB/s 2007
PCIe 3.0 8 GT/s 128b/130b 985 MB/s 15,75 GB/s 2010
PCIe 4.0 16 GT/s 128b/130b 1,97 GB/s 31,5 GB/s 2017
PCIe 5.0 32 GT/s 128b/130b 3,94 GB/s 63 GB/s 2019
PCIe 6.0 64 GT/s PAM4 7,88 GB/s 126,1 GB/s 2022
PCIe 7.0 128 GT/s PAM4 15,76 GB/s 252,2 GB/s 2025
PCIe 8.0 256 GT/s PAM4 31,52 GB/s 504,3 GB/s 2028

Nové rozhraní má zlepšit efektivitu přenosu, zkrátit latenci a zůstat zpětně kompatibilní s předchůdci. PCI-SIG ale zároveň mluví o tom, že zvažuje „novou konektorovou technologii“. Co přesně to znamená, není jasné. Už před dvěma lety ale organizace založila pracovní skupinu pro vývoj optické konektivity. Měděné vodiče totiž nelze škálovat donekonečna, protože už u nich výrazně narůstá ztráta signálu. Na druhou stranu ale přenesou i napájení, což fotony proudící ve skleněných vláknech nezvládnou. A pokud se změní konektor na hybridní opticko-měděný, už se nedá mluvit i zpětné kompatibilitě.

PCIe 8.0 primárně zamíří do serverových produktů pro připojení vysokorychlostních sítí, na kvantové výpočty nebo strojové učení. V prostředí domácích počítačů nebude mít ještě dlouhé roky velký význam. U grafických karet je přínos už i PCIe 5.0 zanedbatelný, z rychlejšího rozhraní těží akorát moderní SSD. Ale i ty dokáže v praxi zužitkovat málokdo.

Zdroje a další informace: PCI-SIG
Zahájit diskuzi

