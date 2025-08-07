Za deset let možná i ve vašich počítačích. PCI Express 8.0 opět zdvojnásobí rychlost

Do mainstreamu se konečně dostalo rozhraní PCIe 5.0. Minulý týden vzniklo první SSD pro PCIe 6.0. A před měsícem se dokončily specifikace PCIe 7.0. Organizace PCI-SIG už ale maluje budoucnost na další tři roky. Někdy v průběhu 2028 chce uvést PCI Express 8.0.
Zachová stávají trend a také nové rozhraní nabídne dvakrát vyšší propustnost než předchůdce. V hrubých číslech poskočíme na přenosovou rychlost 256 GT/s, v praxi to bude znamenat až téměř 32 GB/s na jednu linku. Na to je dnes třeba 16 linek PCIe 4.0, což používá předchozí generace grafických karet GeForce RTX 4000 a Radeon RX 7000.
|Rozhraní
|Propustnost
|Kódování
|Rychlost PCIe ×1
|Rychlost PCIe ×16
|Uvedení
|PCIe 1.0
|2,5 GT/s
|8b/10b
|250 MB/s
|4 GB/s
|2003
|PCIe 2.0
|5 GT/s
|8b/10b
|500 MB/s
|8 GB/s
|2007
|PCIe 3.0
|8 GT/s
|128b/130b
|985 MB/s
|15,75 GB/s
|2010
|PCIe 4.0
|16 GT/s
|128b/130b
|1,97 GB/s
|31,5 GB/s
|2017
|PCIe 5.0
|32 GT/s
|128b/130b
|3,94 GB/s
|63 GB/s
|2019
|PCIe 6.0
|64 GT/s
|PAM4
|7,88 GB/s
|126,1 GB/s
|2022
|PCIe 7.0
|128 GT/s
|PAM4
|15,76 GB/s
|252,2 GB/s
|2025
|PCIe 8.0
|256 GT/s
|PAM4
|31,52 GB/s
|504,3 GB/s
|2028
Nové rozhraní má zlepšit efektivitu přenosu, zkrátit latenci a zůstat zpětně kompatibilní s předchůdci. PCI-SIG ale zároveň mluví o tom, že zvažuje „novou konektorovou technologii“. Co přesně to znamená, není jasné. Už před dvěma lety ale organizace založila pracovní skupinu pro vývoj optické konektivity. Měděné vodiče totiž nelze škálovat donekonečna, protože už u nich výrazně narůstá ztráta signálu. Na druhou stranu ale přenesou i napájení, což fotony proudící ve skleněných vláknech nezvládnou. A pokud se změní konektor na hybridní opticko-měděný, už se nedá mluvit i zpětné kompatibilitě.
PCIe 8.0 primárně zamíří do serverových produktů pro připojení vysokorychlostních sítí, na kvantové výpočty nebo strojové učení. V prostředí domácích počítačů nebude mít ještě dlouhé roky velký význam. U grafických karet je přínos už i PCIe 5.0 zanedbatelný, z rychlejšího rozhraní těží akorát moderní SSD. Ale i ty dokáže v praxi zužitkovat málokdo.