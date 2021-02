Za chvíli ztmavne Google i Word. Do obou zamíří tmavý režim a zčernají i stránky dokumentů

Tmavý režim je trendem posledních let a postupně se přizpůsobují i jednotlivé webové stránky. Svou zabarvenou verzi chystá nyní Google a změny připravuje i Microsoft. Ten přebarví dokonce celé dokumenty ve Wordu.

Na mobilních telefonech mají tmavý režim téměř všechny služby Googlu, na počítačích to ale zcela neplatí. Jedna z těch hlavních – samotné vyhledávání – stále používá pouze bílé pozadí s tmavým textem. To by se ale mohlo změnit, jak potvrdil sám Google pro web The Verge. V přípravě je totiž tmavý motiv, který se na stránce aktivuje, jakmile na ni vstoupíte se zapnutým tmavým režimem v systému.



Dokonce i Google se naučí změnit barvy (Foto: The Verge)

Ten přitom na systémové úrovni podporuje jak Windows, tak i macOS. Některým uživatelům zapojených v betatestu se již nová verze objevuje, nám se ji ale aktivovat nepodařilo. Po zapnutí ale přebarví jak domovskou stránku, tak i stránku s výsledky. Pozadí přitom není čistě černé, ale pouze tmavě šedé.

Podobné vylepšení chystá i Microsoft. Ten v rámci nejnovější verze Wordu pro Office Insidery přinesl zajímavou změnu. Tmavý režim mají aplikace již nějakou dobu, v nezměněné podobě ale zůstával samotný otevřený dokument. To se nyní mění a je možné si zapnout tmavé podbarvení stránky.



Aktuální tmavý režim ve Wordu a jeho chystaná podoba (vpravo)

Přebarví se tak nejen pozadí, ale i některé barvy písma, aby vše zůstalo kontrastní. Změna přitom není uložena v samotném dokumentu, ale jedná se o pouze styl zobrazení. Ten lze přitom změnit nezávisle na rozhraní aplikace. Pro vyzkoušení si můžete sami stáhnout betaverzi Wordu, upozorňujeme ale, že může obsahovat chyby. Učiníte tak skrze nabídku Soubor – Účet, kde je nutné se přihlásit k Office Insider a následně ručně vyhledat aktualizace pro oakmžité stažení.