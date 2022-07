Za barvy se platí! Test SSD Patriot VPR400 s RGB podsvícením

Patriot Viper VPR400 nestihl náš velký test SSD. Nevadí, podrobili jsme jej stejným testům a zpětně srovnali s konkurenty.

Plusy Chladič a podsvícení

Pětiletá záruka Minusy Vyšší cena 7,4 Hodnocení

Téměř všichni výrobci uspokojili svoji potřebu představit co nejrychlejší SSD, které lze do počítače se současným rozhraním PCIe 4.0 nainstalovat. A než naplno dorazí rozhraní PCIe 5.0 zvyšující limity na dvojnásobek, mají čas uvést levnější a dostupnější SSD. A to se děje právě teď.

Nyní s barvami

Patriot kategorii méně výkonných SSD s rozhraním PCIe 4.0 zahušťuje novým modelem VPR400, který přidává něco navíc: barevné RGB podsvícení. Právě to můžete v aplikaci ViperRGB nastavovat v pěti nezávislých zónách, volit různé efekty anebo synchronizovat podsvícení s technologiemi výrobců základních desek: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion a MSI Mystic Light Sync. Aplikace však nic dalšího neumí a výrobce ani jinou aplikaci nenabízí.

Diody jsou zasazeny do pasivního chladiče střední velikosti. Během testů chladič odváděl dobrou práci, a i v horší M.2 pozici dokázal udržet disk ve většině testů pod hranicí 65 °C. K přehřátí a poklesu výkonu došlo až při konstantním zápisu stovek gigabajtů dat.