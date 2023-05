Za 9 let z trůnu do vězení. Slibovala revoluci z kapky krve, teď si někdejší hvězda Silicon Valley odsedí 11 let

V roce 2014 byla na vrcholu. Byla na obálkách Fortune, Forbesu, The New York Times Style Magazine, označili ji za nejmladší miliardářku, umístila se na 110. místě žebříčku Forbes 400, firma Theranos byla oceněna na 9 miliard dolarů. Teď nastupuje do vězení…