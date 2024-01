Z Windows 11 Insider Preview vypadly aplikace WordPad a Lidé. Byla to otázka času

První vydání Windows 11 Insider Preview pro rok 2024 bylo uvolněno. Build 26020 v kanále Canary vykazuje nástroje WordPad a Lidé. Ze stávajících instalací systému aplikace zatím nezmizí (až v některém z příštích sestavení), v čistých instalacích je už nicméně nenajdete. Ukončení vývoje textového procesoru Redmondští oznámili v září.

WordPad existuje necelých třicet let. Místo něj výrobce doporučuje buď bezplatný webový Word, nebo placený desktopový Word pro ty náročnější. Několik let představoval volitelnou součást systému, zatímco dříve byl pevnou součástí Windows. Aplikace Lidé sloužila jako třetí do tandemu k Poště a Kalendáři.

Tento spartánsky zpracovaný adresář nicméně končí, protože všechny tři nástroje nahrazuje nový Outlook. Microsoft své plány předestřel v létě, takže jsme jen čekali, až je naplní. Migrace na Outlook začala na podzim. Kalendář a Pošta zůstanou dostupné ve Storu do konce roku 2024.



Nový symbol indikuje, že je aktivní režim úspory energie

Záznam postupu je také na odchodu, nicméně ve Windows 11 build 26020 ho ještě najdete. Pouze se v něm teď zobrazuje upozornění na plánované odebrání. Kdy k tomu reálně dojde, výrobce nesděluje. Jako náhradu pro nahrávání obrazovky doporučuje Výstřižky, Game Bar nebo Clipchamp. Microsoft postupně odebere více funkcí Windows.

Vývojový tým ve Windows 11 Insider Preview build 26020 dále vyměnil indikátor úsporného režimu, což je tedy vylepšený někdejší spořič baterie. Šetření indikují piktogramy dvou lístků, které jsou ale tak malé, až mám obavu, jestli budou bez lupy rozpoznatelné.

Tisknete ještě? Pokud ano, možná oceníte, že můžete pozastavovat úlohy ve frontě tisku. Povel k pozastavení a později obnoví provozu tiskárny najdete v Nastavení. Později zde přibude možnost přejmenovat tiskárnu.



Tisk můžete pozastavit, fronta se tím nevymaže

Dialog Sdílení integruje WhatsApp. Pokud komunikátor nainstalovaný nemáte, systém vám to nabídne. Časem v dialogu přibudou další aplikace. Navíc se v podsekci Sdílení zobrazují již jen programy, v nichž jste přihlášeni stejným účtem, jakým se přihlašujete k Windows. Pokud např. používáte osobní účet Microsoft, neuvidíte tady firemní Teams.

Také můžete svůj počítač pojmenovat tak, jak chcete, čistě pro účely Bezkontaktního sdílení. Velkou práci vývojový tým odvedl stran ovládání počítače hlasem. Čeština mezi podporovanými jazyky nicméně nadále chybí.

Kanál Dev a sestavení 23612

Úplně jinou novinku představily Windows 11 Insider Preview build 23612, které najdete pro změnu v kanále Dev. Zamykací obrazovka ukazuje více informací o počasí. Ve zkratce byste měli vždycky mít přehled o aktuálním dění. Pokud na miniaplikaci klepnete, otevře se po přihlášení služba MSN Weather v Edgi.

Informace o počasí se budou zobrazovat vždy ve výchozím nastavení. Můžete je i skrýt. V první fázi Microsoft funkci testuje jen v prostředí americké angličtiny.



Zamykací obrazovka nabídne více informací o počasí

Zdroje: Windows Insider Blog