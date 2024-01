Z vyřazeného hardwaru sestavil celý orchestr. Floppotron musíte slyšet

Vysloužilý hardware nekončí v křemíkovém nebi, ale v dílně Pawła Zadrożniaka. Tento polský nadšenec do hudby a počítačů totiž spojil obě vášně a vytvořil vlastní hardwarový orchestr nazvaný Floppotron.

Už má jeho třetí generaci, kterou sestavil z 512 disketových mechanik, 16 disků a 4 stolních skenerů. I ty počty musí být krásně dvojkově zaokrouhlené. To celé ovládá jedním počítačem, který přesně rozpohybuje motory tak, aby vydávaly kýžený zvuk.

Stavbě Floppotronu věnuje celý dlouhý blogový příspěvek, kde zmiňuje, jak si musel tvořit vlastní firmware pro řadiče a jak se popasoval s vysokou spotřebou (příkon je ve špičkách až 1,2 kW). Jeho nástroj je dokonce kompatibilní s rozhraním MIDI, takže hudbu pro ně půjde komponovat ve všech běžných programech.

Když Floppotron 3.0 představil světu, demonstroval jeho možnosti na skladbě Vjezd gladiátorů českého skladatele Julia Fučíka. Na svém youtubovém kanále ale ukázal i moderní hudbu.

Queen – I Want to Break Free

Europe – Final Countdown

Metallica – Master of Puppets

AC&DC – You Shook Me All Night Long

Dire Straits – Walk of Life

Motiv ze Star Wars

Motiv z Casina Royale

Zadrożniaka můžete podpořit na Patreonu, kde předplatitelům nabízí nahranou hudbu i v MP3. Jeho nezvyklý nástroj mimochodem není jediný. Velmi populární je také kanál Device Orchestra, který rozezpíval nejen počítačový hardware, ale také pokladní tiskárny a zubní kartáčky. A můžete srovnat i jeho variantu The Final Countdown. Případně zahrál Imperial March ze Star Wars na toustovač nebo epilátor.