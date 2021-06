Z vtipu se stala realita. Microsoft bude prodávat (mini)lednice ve tvaru Xboxu

Nezvyklý věžovitý tvar Xboxu Series X se stal terčem nespočtu vtipů, které jej přirovnávaly k lednici. Microsoft ale posměšky umně převedl do marketingu.

Loni na podzim si skutečně nechal vytvořil velkou lednici ve tvaru herní konzole a daroval ji do soutěže. Teď to ale vypadá, že s bílou technikou (nebo vlastně černou?) zamíří i do sériové výroby. Na včerejší prezentaci k příležitosti herního veletrhu E3 totiž firma odhalila Xbox Mini Fridge, která do obchodů zamíří před Vánocemi.

Jak už název napovídá, půjde o malou chladničku, která podle videa pojme deset plechovek. Kolik bude stát a kdo ji pro Microsoft bude vyrábět, zatím nevíme. Takhle epický trailer na novou lednici jste ale každopádně ještě nikdy neviděli. Gorenje a spol. se mají co učit!