Z titulních stran Forbesu rovnou do vězení. Příběhy miliardových podvodů firmy Theranos a burzy FTX

Lži, zástěrky, hazard s lidským zdravím, ale i odlévání peněz uživatelů. V druhém pokračování se podíváme na nepěkné osudy Theranosu a kryptoměnové burzy FTX.

Začátkem listopadu jsme probrali potíže miliardových firem způsobené převážně vnějšími vlivy, ale i pád hamižného zakladatele firmy WeWork. Dnes se podíváme na dvě firmy, které své impérium postavily na podvodech a klamu.

Podvod v kapce krve

Potřebujeme-li u pacienta zjistit zdravotní stav, odebereme často nepříjemné množství krve, a přesto získáme jen jednotky či desítky informací. Elisabeth Holmesová přišla s lákavou a miliardovou myšlenkou: co kdybychom vyvinuli metodu, která z několika kapek krve zjistí stovky informací, a to takřka na počkání? Přístroj nazvaný Edison měl být dostupný nejprve ve zdravotních centrech, ale třeba i v obchodních domech, později snad i v každé domácnosti. Tak, aby lidé mohli předcházet nemocem od těch jednoduchých, jako je nachlazení, až po zákeřné rakoviny.



Přezdívali jí Steve Jobs v sukni a ona tomu obrazu šla naproti. Jen se to pak zvrtlo...

Tato obdivovatelka Steva Jobse dokázala tímto nápadem uhranout investory nejzvučnějších jmen, jako Rupert Murdoch nebo Sam Walton, zakladatel Walmartu. Neméně známá jména se objevovala i ve správní radě, za všechny například Henry Kissinger. Ti všichni dodávali projektu značný kredit, a tak není divu, že se do společnosti investice jen hrnuly. Od roku 2004 to byly spíše jednotky milionů dolarů, v roce 2010 to však bylo již necelých 100 milionů dolarů.