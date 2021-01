Z telefonů do domácnosti. Google přidá radary Soli chytrým displejům pro bezdotykové ovládání

Google v předminulém roce přidal do svých telefonů Pixel radar Soli umožňující bezdotykové ovládání. To u nové generace smartphonů již není. Nyní to ale vypadá, že technologie zamíří do chytrých displejů Nest.

O možnosti integrace Soli do jiných zařízení se mluvilo již minulý rok, kdy Google potvrdil, že s technologií i nadále počítá, jen se nemusí zrovna jednat o mobilní telefony. Následně představil nový chytrý termostat, který radar využívá pro zjištění, zda jste se k němu nepřiblížili. Nyní to ale vypadá, že Soli zamíří i do chytrého displeje, a dokonce že bude sloužit i k původnímu účelu – tedy ovládání.



Takto vypadá aktuální generace Nest Hub

U americké FCC totiž Google zaregistroval nové interaktivní zařízení, které se podobá právě Nest Hubu (původně Google Home Hub). Novinka by ale kromě Wi-Fi a Bluetooth měla podporovat i protokol Zigbee a Soli – frekvence totiž odpovídají těm, které využívá právě Pixel 4.

Chytrý reproduktor by tak mohl navíc získat bezdotykové ovládání. Již nyní jej lze ovládat hlasem i dotykem skrze displej, možnost mávnout rukou a přepnout písničku, či přejít na další krok v rámci receptu při vaření, by ale mohla být užitečná. Záleží ale na implementaci a na tom, jak vše bude fungovat. V rámci telefonů totiž Soli funguje skvěle pro zjištění, zda jste v okolí, z vlastní zkušenosti ale mohu potvrdit, že samotná gesta příliš spolehlivá nejsou.

Jaké jsou naše zkušenosti s radarem v Pixelu 4? Podívejte se:

Zdroj: The Verge