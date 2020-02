Z technologického světa definitivně mizí BlackBerry. Unikátní komunikátory se nedokázaly prosadit

Historie mobilních telefonů BlackBerry se právě uzavírá. Korporátní sféra, která měla tyto kanadské smartphony v oblibě, totiž dala přednost jiným zařízením, a také proto byla poslední dobou celá mobilní divize značky značně ztrátová. Nepomohla jí ani spolupráce s čínským TCL, a tak je třeba dát ostružině sbohem.

TCL je zavedená čínská značka, která stojí například i za telefony Alcatel. Spolupráce mezi ní a BlackBerry spočívala v tom, že v Kanadě se postarají o design a software, přičemž v Číně se bude dělat výroba. Spolupráce, která začala už před čtyřmi lety a vzešly z ní povedené, avšak poněkud dražší modely DTEK50 či KEYone, nyní končí. A protože nepřinesla kýžené ovoce, končí i celá výroba telefonů BlackBerry.

Kanadská společnost to uvedla v příspěvku v sociální síti Twitter. Oznámila, že se k 31. srpnu letošního roku ukončí veškeré prodeje mobilních telefonů značky. TCL zároveň potvrdilo, že se licence na výrobu telefonů této značky neprodloužila. Záruka a servis zařízení, která na to mají nárok (tedy i všechna pořízená do data ukončení prodeje), poběží až do konce srpna 2022.