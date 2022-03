Z rivalů partneři. Nvidia by mohla vyrábět některé čipy v továrnách Intelu

Nvidia pro výrobu hlavních grafických čipů používá továrny Samsungu a také TSMC, které má nejpokročilejší výrobní proces. Šéf Nvidie Jensen Huang ale prozradil, že Nvidia zvažuje výrobu některých čipů i v továrnách Intelu.

Intel a Nvidia nejsou zrovna společnosti, které by se měly rády. Už v minulosti mezi nimi vznikly velké problémy, třeba když Nvidia ještě vyráběla vlastní čipsety pro základní desky. Teď je situace navíc ještě zajímavější v tom, že se Intel vrhá do oblasti samostatných grafických karet a to jak pro notebooky, desktop a hry, tak i servery, datacentra a superpočítače (výpočetní karty).

Nvidia ale dle vyjádření zvažuje, že by moderní výrobu u Intelu v rámci iniciativy IDM 2.0 využila pro některé čipy. V současné chvíli nelze příliš předpokládat, že by šlo o hlavní grafické čipy s nejmodernější architekturou (ty si Intel také nechává vyrábět u TSMC), ale na grafických kartách je další spousta čipů a Nvidia navíc vyrábí i řadu dalšího hardwaru, kde nejmodernější výroba není potřeba a důležitější je cena a objem výroby. Nvidia může dalším dodavatelem pokrývat třeba i výrobu starších modelů grafických karet.

Na trhu je totiž stále obří poptávka, kterou výroba nestačí uspokojit, takže Nvidia určitě hledá řešení, jak vyrábět ještě více. Podle Huanga se Nvidia snaží řešit redundanci výroby a dodávek ve všech vrstvách – čipy, substráty, systémové vrstvy a další. Nvidia využívá různě pokročilé výrobní technologie tak, aby zkrátka dokázala vyrobit co nejvíce pro největší počet různých zákazníků.

Šéf Nvidie ale také zmínil, že případné využití výroby u Intelu není otázkou nějaké bližší doby. Jednání o něčem takovém budou trvat dlouho a to i z toho důvodu, aby se případně naskočilo ve správný čas s danou dostupnou moderní výrobní technologií. Nvidia se přitom nebojí úniku „tajných“ informací o vlastních grafických čipech či jiném hardwaru. S Intelem už poměrně dlouho sdílí roadmapy a chystané produkty, dokonce dříve, než jsou zveřejněné pro veřejnost.

Stejný přístup Nvidie je třeba i v případě AMD, se kterou soupeří v oblasti grafických karet. Pro výkonné systémy DGX potřebuje procesory AMD a v HGX zase procesory od Intelu a podobně. Zkrátka i když jsou v některých oblastech konkurencí, v jiných jsou zase partneři.

Přístup Intelu se na straně spolupráce a byznys modelů rychle mění s novým šéfem Patem Gelsingerem. A i když je Intel oproti TSMC pozadu v oblasti výrobní technologie, tímto přístupem by mohl postupně konkurovat s tím, jak získá další a další partnery pro nové obří efektivní továrny, které by sám kapacitně nevyužil.

Zdroj: Tom's Hardware