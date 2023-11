Z restaurace až ke dveřím. Co umí služby, které vám v Česku dovezou hotové jídlo

Máte hlad, ale nechce se vám vařit ani nikam chodit či jezdit? Nechte si přivézt hotové pokrmy až k vám domů!

Na českém trhu působí několik firem nabízejících rozvoz hotových jídel z restaurací. Rozhodli jsme se tento trend důkladněji zmapovat, abychom zjistili, z jakých služeb můžete dnes vybírat. Hned v úvodu můžeme konstatovat, že nabídka je poměrně pestrá.

Okénko do historie

Objednat si jídlo z oblíbené restaurace přes aplikaci v telefonu se může zdát jako vysloveně moderní fenomén. Rozvoz jídla má však mnohem delší historii, která sahá daleko před éru chytrých telefonů – konkrétně až do konce devatenáctého století.

První dodávka pizzy zákazníkovi se odehrála v roce 1889 – kde jinde než v Itálii? Doručenou pizzu převzali král Umberto I. a královna Margherita. Pocházela ze slavné pizzerie Pietro e Basta Così, která vytvořila nový styl pizzy a chtěla, aby ji královská rodina měla možnost ochutnat. Když tedy král a královna přijeli do města, šéfkuchař Raffaele Esposito jim ji osobně doručil.



Historicky první doručená pizza měla rajčatové sugo, mozzarellu a bazalku. Na počest královny se jí dodnes říká Margherita.

Přesuňme se nyní do koloniální Indie, kde v 90. letech 19. století vznikl systém rozvozu jídla zvaný dabbawala neboli „ten, kdo nosí krabici“. Namísto toho, aby dělníci chodili na oběd domů nebo kvůli jídlu opouštěli pracoviště, jim dabbawalové nosili doma uvařené obědy v krabicích.

Systém dabbawala vznikl v Bombaji a od té doby se rozšířil do dalších měst. A přestože základní koncept zůstává stejný, vyvíjel se s dobou, takže je aktuální i v současnosti. Pracovníci dnes mohou žádat o obědy a zadávat objednávky prostřednictvím textových zpráv nebo aplikace.

V roce 1922 se poprvé objevuje rozvoz jídla v USA. Losangeleská kavárna Kin-Chu sama sebe označovala jako „jediné místo na západním pobřeží, kde se vaří a rozváží pravé čínské jídlo“. K přijímání objednávek využívala v té době relativně novou technologii telefonů. Zákazníci mohli zavolat a objednat si jídlo, které podnik doručoval až do jedné hodiny ranní.

Velkou roli v poválečném rozmachu rozvozu jídel z restaurací sehrála v 50. letech minulého století televize. Právě díky televizorům se ve stále větším počtu domácností prosazoval koncept večeří z restaurací doručovaných domů. Rodiny si tak mohly vychutnávat jídlo při sledování oblíbených televizních programů. Mnoho restaurací, které chtěly tohoto trendu využít, dokonce vytvořilo menu označované jako „televizní večeře“.



Americké restaurace začaly v padesátých letech nabízet „televizní menu“, které reagovalo na rostoucí oblibu společných večeří při zapnuté televizi

V roce 1954 se zrodil nový druh rozvozu jídla, když byla spuštěna služba Meals on Wheels. Tato charitativní organizace vznikla ve Velké Británii v reakci na hospodářský pokles po druhé světové válce. Dodávala hotové jídlo lidem, kteří by k němu jinak neměli přístup. Organizace se brzy rozšířila do dalších zemí včetně Spojených států. Funguje dodnes a rozváží jídlo lidem po celém světě.

V 60. letech se výrazně zkrátily dodací lhůty, mimo jiné i díky postupně se rozšiřujícím automobilům. V čele této inovace stáli zakladatelé společnosti Domino’s pizza, kteří přišli s garancí, že objednávka bude zákazníkům doručena do 30 minut. Později byla firma kvůli této garanci žalována – obžaloba tvrdila, že půlhodinový limit je příliš krátký a podporuje nebezpečnou jízdu.

V roce 1994 spustila firma Pizza Hut jednu z prvních internetových stránek nabízejících rozvoz jídla. Pizzanet nefungoval po celé zemi – byl dostupný pouze zákazníkům z kalifornského města Santa Cruz. Bez ohledu na to však představoval první model digitálního doručování jídla. Byla to také jedna z prvních veřejných stránek na internetu. Vzhledem k tomu byla pizza s největší pravděpodobností jedním z prvních produktů nakupovaných a prodávaných online.

Rok poté byla spuštěna první online služba pro rozvoz jídel. Jmenovala se World Wide Waiter, sdružovala více než 60 restaurací v oblasti Sanfranciského zálivu a nabízela rozvoz domů nebo do kanceláře. Jeden ze zakladatelů měl překvapivou motivaci k založení. „Rád jsem si objednával sendviče připravené na určitý způsob,“ řekl tehdy místním novinám. „A napadlo mě, že by bylo nejlepší objednávat si je prostřednictvím počítače.“

Po roce 2000 popularita rozvážkových služeb značně vzrostla. S nastupující érou chytrých telefonů začaly v tomto segmentu dominovat aplikace. Zaměstnanci si mohli objednat jídlo do kanceláře, aniž by se museli vzdálit od stolu, a lidé, kteří se rozhodli, že po práci nebudou vařit, mohli mít večeři zajištěnou několika klepnutími na displej. Od počátku roku 2000 se tak prakticky neustále objevují nové aplikace pro rozvoz jídla.

Fenomén rozvozu jídel z restaurací

Rozvoz jídel z restaurací má své výhody, ale samozřejmě i určité nevýhody. Z pohledu zákazníka patří k největším kladům možnost výběru ze široké nabídky. Ať už máte chuť na pizzu, suši, českou, nebo třeba řeckou kuchyni, většinou najdete podnik, který bude vyhovovat vašim aktuálním představám.

Další nespornou výhodou je pohodlí a komfort – kvůli chutnému obědu či večeři není nutné nikam chodit ani jezdit. Rozvozové služby často pokrývají širokou oblast, což umožňuje zákazníkům objednávat jídlo i z míst, kam by se jinak těžko dostávali. Většina služeb umožňuje platbu online, což je pohodlné, rychlé a zákazník nemusí mít u sebe hotovost.

K nevýhodám patří zejména poplatky – ať už za dopravu, které si účtuje rozvozová služba, nebo za balení, jež k ceně připočítává většina restaurací. Je také nutné počítat s delším čekáním – zatímco v restauraci by vám už číšník servíroval pokrm na stůl, při dovozu ho ve stejném okamžiku teprve předá kurýrovi, který ho musí dovézt.

A nyní pohled restaurací: platformy pro rozvoz mohou účtovat restauracím často vysoké poplatky za využití jejich služeb, které restaurace obvykle částečně přenesenou na zákazníka a částečně si uberou vlastní marži. Během doručování může utrpět kvalita jídla, což v konečném důsledku negativně ovlivní spokojenost zákazníka. Samozřejmě některá jídla jsou pro převážku vhodnější, jiná více utrpí. Restaurace mohou být částečně závislé na rozvozových službách a nemají tak úplnou kontrolu nad celým procesem.

Dalším minusem může být fakt, že se restaurace v této pozici transformují jen v jakési „vývařovny“, kde klient utratí peníze pouze za to, co si objedná. Odpadá kontakt s číšníkem či servírkou, který může zákazníkovi doporučit specialitu šéfkuchaře či moučník a kávu po dobrém obědě.

Z pohledu restaurace lze za největší benefit považovat značné rozšíření klientely a snadné získávání zákazníků. Jídlo si často objednávají lidé, kteří do podobných podniků chodí jen výjimečně, případně vůbec. Rozvozové služby mohou zvýšit celkový objem prodejů, což může být pro restauraci finančně výhodné. To je užitečné zejména v případě podniků, které žijí především z obědových menu, zatímco v jiných hodinách není personál tak vytížený.

Výhody a nevýhody mohou být různé pro každou konkrétní službu a restauraci, a mohou se měnit v čase. Důležité je, aby jak zákazníci, tak restaurace vyhodnotily, zda použití služby rozvozu jídel vyhovuje jejich individuálním potřebám a cílům.

Virtuální restaurace

S rozvozovými službami se rozmohl i fenomén virtuálních restaurací. Staly se populární zejména během pandemie covidu-19, kdy mnoho lidí využívalo dodávky jídla jako bezpečnou a pohodlnou alternativu k návštěvě restaurací.

Tyto podniky fungují výhradně prostřednictvím online objednávek a doručení jídla domů. Mají často profesionální kuchyni, ale nemají prostory, kam by zákazníci mohli přijít, usadit se a objednat si jídlo. Je důležité poznamenat, že i některé tradiční restaurace mohou také provozovat virtuální pobočky, aby rozšířily svou online přítomnost a oslovily širší publikum.

Z pohledu provozovatele je výhod celá řada: výrazně rychlejší a levnější zahájení provozu, než je tomu v případě klasické restaurace. Pokud si nadšenec pronajme profesionální kuchyni s veškerými povoleními, může zahájit činnost doslova za pár dnů. Dále má větší flexibilitu a volnost a může rychleji reagovat na aktuální trendy či poptávku. Nadto nemá starost s personálem, který by se staral o zákazníky, s údržbou prostor, s čímž odpadá – v České republice obrovská a kraj od kraje si ve výkladech protiřečící – část byrokracie. Díky tomu mohou být virtuální podniky ekonomicky efektivnější a nabízet jídlo za nižší ceny.

K nevýhodám virtuálních restaurací patří jejich neosobnost. Pro mnoho lidí je strávení času v restauraci sociálním zážitkem. Virtuální restaurace tento aspekt neposkytují, což může být pro některé zákazníky zásadním nedostatkem. Virtuální restaurace jsou také závislé na technologii a online platformách – pokud dojde k problémům se sítí nebo online službami, může to mít negativní dopad na jejich provoz.

Nemají také možnost „dohnat kvalitu personálem“: když se podíváte na recenze tradičních restaurací na jiných platformách, narazíte na komentáře, že jídlo sice bylo průměrné, ale obsluha milá, pozorná a rychlá, a tak je výsledné hodnocení velmi dobré. Virtuální restauraci lze hodnotit jen na základě kvality dováženého jídla, na což má vliv i doručovatel.