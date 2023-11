Z pneumatik se ročně uvolní 6 milionů tun částic. Výrobci zkoušejí obnovitelné alternativy

Pneumatiky jsou jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků automobilu, ale stále častěji se objevují výzkumy, podle kterých také poměrně hodně škodí. Pneumatiky pomalu, ale jistě zanechávají na životním prostředí stopu v podobě černého prachu.

Podle odborníků z Imperial College London uvolní osobní a nákladní automobily ročně 6 milionů tun částic z opotřebení pneumatik, které se dostávají do ovzduší, půdy a vody. To je obrovské číslo, které nezohledňuje téměř 250 milionů pneumatik, jež se v Severní Americe ročně zlikvidují, přičemž zhruba polovina z nich se spálí, informuje magazín The Verge.

Je to deprimující stav, ale stále je tu prostor pro optimismus. Všichni významní výrobci pneumatik na světě zvyšují své standardy – nejen pokud jde o výkonnost tváří v tvář větším a těžším elektromobilům, ale také pokud jde o dopad na životní prostředí. Do moderních pneumatik se dostávají obnovitelné materiály a na obzoru je i ekologičtější pryž.

Obnovitelná guma

Pokud jste letos sledovali některý ze závodů série Indy Car na silničním okruhu (v podstatě kterýkoli z půltuctu podniků, kde jezdci museli odbočovat vpravo i vlevo), mohli jste si všimnout zelených blikátek na pneumatikách těchto vozů. Nebylo to jen vizuální zpestření jinak nudné části závodu.

Tyto pneumatiky obsahovaly guayuli – ekologickou součást prototypu pneumatik společnosti Bridgestone. Jedná se o demonstraci nového obnovitelného zdroje kaučuku z domácích zdrojů, který doplňuje další přírodní zdroje.

Guayule je keř pocházející z oblasti jihozápadu Spojených států a severního Mexika. V posledních letech získal pozornost jako alternativní zdroj přírodního kaučuku. Kaučuk získaný z guayule má podobné vlastnosti jako ten, který je tradičně získáván z kaučukovníku (Hevea brasiliensis), což ho činí vhodným pro výrobu pneumatik a jiných gumových výrobků.

Výrobci pneumatik na rozcestí

Výkonný ředitel společnosti Bridgestone pro udržitelné inovace a oběhové hospodářství Bill Niaura říká, že guayule je náhradou s mnoha potenciálními výhodami. Jednou z nich je lokalita: „Stromy kaučukovníku se pěstují především v jihovýchodní Asii, zatímco guayule se pěstuje na jihozápadě USA.“

Jedná se také o výhru z hlediska odolnosti vůči klimatu. Guayule poskytuje alternativní zdroj přírodního kaučuku odolný vůči suchu v době, kdy se globální teplotní trendy chovají jako prosperující burza: jsou velmi nepředvídatelné, ale mají rostoucí tendenci.

Prakticky každý výrobce pneumatik vyvíjí alespoň symbolické úsilí o zvýšení využívání udržitelných materiálů, jako je guayule. Například Yokohama využívá motoristický sport k vývoji své pneumatiky Advan A005, která měla premiéru na loňském závodě Pikes Peak International Hill Climb a obsahuje 33 % udržitelných materiálů, včetně kaučuku získaného z biomasy.

Další pneumatikářský gigant Michelin obul prototyp elektrického závodního vozu Porsche GT4 e-Performance do pneumatik, které údajně obsahují 53 procent obnovitelných zdrojů, jako jsou recyklované ocelové pásky nebo citronová kůra.

Marketingová hra, nebo dobrý záměr?

To všechno může znít jako marketingová hra – a částečně to tak i je – ale motoristický sport se v minulosti ukázal jako ideální laboratoř pro rozvoj automobilového průmyslu. Pneumatiky pro závodní okruhy jsou zatěžovány na hranici svých možností, což vede k lepším produktům pro silniční provoz. Tedy alespoň časem.

Mnozí výrobci si sami stanovili lhůtu pro přechod na obnovitelné zdroje materiálů. Například firma Dunlop slibuje, že do konce tohoto desetiletí bude 40 % jejích pneumatik z obnovitelných zdrojů a do roku 2050 pak bude tento podíl činit celých 100 %.

Také Bridgestone si klade za cíl rok 2050, ale již nyní uvádí na trh modely se zvýšeným důrazem na udržitelnost, jako je například Turanza EV, vyrobená z poloviny z obnovitelných a recyklovaných materiálů.